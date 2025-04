Made in Italy, Artigiano in fiera presenta Anteprima d’estate

Valorizzare il patrimonio produttivo, culturale e creativo che ha reso l’Italia un punto di riferimento nel mondo: è l’obiettivo della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa il 15 aprile - nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci - dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Una giornata significativa, che offre ad Artigiano in fiera il contesto ideale per presentare a Milano, nella capitale italiana dell’artigianato, la prima edizione di Anteprima d’estate, innovativo format che mette al centro la qualità artigianale nella sua dimensione estiva, offrendo al contempo una vetrina d'eccezione anche per i giovani talenti che rappresentano il futuro del Made in Italy. Da sempre promotore di un artigianato d’eccellenza che valorizza la persona e il suo saper fare, con il debutto di Anteprima d'Estate Artigiano in Fiera presenta una nuova vetrina privilegiata per celebrare la maestria e la creatività dell'artigianato italiano nella sua veste più solare e inedita.

Il nuovo appuntamento è in programma a Fieramilano Rho dal 29 maggio al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, con pass gratuito già scaricabile su artigianoinfiera.it. Un debutto ricco di creatività. Artigiano in fiera Anteprima d’estate, non sarà solo l’anticipazione dell’evento ormai diventato un classico dell'Avvento meneghino ma un’esperienza unica che intende celebrare il passaggio tra la primavera e l’estate, valorizzando produzioni e creazioni specifiche per la stagione calda, come abbigliamento leggero, arredi da esterno, prodotti per il tempo libero e il vivere bene sino alle specialità enogastronomiche estive. Un vero e proprio assaggio d’estate, non solo dall’Italia ma anche dal mondo, che offrirà ai visitatori un viaggio immersivo nel meglio dell’artigianato italiano e internazionale, accompagnato da installazioni floreali, atmosfere luminose, eventi della cultura e tradizione del mondo, spazi dedicati al relax e alla convivialità. Un appuntamento imperdibile per chi cerca autenticità, stile e creatività, anticipando la stagione più attesa dell’anno.

Un lancio creativo e vibrante. La campagna di lancio dell'evento, sviluppata in collaborazione con Ied-Istituto europeo di design, ha come tema principale l'estate e la sua vibrante vitalità. Il visual selezionato nell’ambito di un contest interno, è stato ideato dal giovane illustratore di Ied Milano Luca Gerenzani, ed è intitolato 'Un picnic vivace': l’immagine ritrae infatti un pic-nic festoso immerso nei sapori e nei colori della bella stagione, un chiaro invito alla convivialità, alla gioia di vivere e allo stare insieme alla scoperta di prodotti unici. Questa creatività sarà protagonista a 360 gradi di tutta la campagna dall’online alla carta, dalle affissioni agli spot radio e tv di Anteprima d’estate. "L’idea di proporre un evento dedicato all’artigianato prima dell’estate per sottolineare l’importanza di questo debutto - ha dichiarato Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere spa -nasce dalla volontà di offrire una nuova opportunità per scoprire questo mondo in una veste tutta nuova La nostra fiera dell’Avvento meneghino è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di arte e creatività, una vetrina privilegiata per l’espressione dell’ingegno e della passione che animano ogni singolo pezzo realizzato dai nostri artigiani. Quest’anno abbiamo voluto ampliare questa esperienza, ideando un format estivo che valorizzi ancora di più il talento dei nostri artigiani, ispirati dalla bella stagione e dalla convivialità tipica dell’estate".