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Vino: Champagne Nicolas Feuillatte festeggia 50 anni di storie condivise

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Il marchio festeggia cinque decenni all’insegna della sua cuvée emblematica, la Réserve Exclusive Brut, dal caratteristico colore blu.

Vino: Champagne Nicolas Feuillatte festeggia 50 anni di storie condivise
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16 settembre 2026 | 11.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alcuni oggetti hanno il potere di riportarci istantaneamente indietro nel tempo, a un ricordo, a un’emozione. Un Walkman, un telefono con filo, gli albori di Internet o l’arrivo delle cuffie wireless… Dal 1976, anche lo Champagne Nicolas Feuillatte accompagna questi momenti che scandiscono le nostre vite. In occasione del suo 50° anniversario, il marchio festeggia cinque decenni all’insegna della sua cuvée emblematica, la Réserve Exclusive Brut, dal caratteristico colore blu. Una collezione gioiosa e intergenerazionale che rivisita i grandi simboli culturali dagli anni ’70 ad oggi.

Faro di questo anniversario, l’etichetta che abbraccia diversi decenni riunisce i simboli di ogni epoca: la palla a specchi, il giradischi, il Tamagotchi, l’hashtag o il fiore retrò. Tante icone che raccontano l’evoluzione dei nostri stili di vita e fanno riaffiorare ricordi familiari. I collezionisti scopriranno inoltre altre cinque grafiche esclusive, ciascuna dedicata a un decennio, trasformando ogni bottiglia in una vera e propria capsula del tempo.

Infine, un cofanetto conclude i festeggiamenti riunendo le diverse icone che attingono ai ricordi della vita quotidiana.

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Champagne Réserve Exclusive Brut 50° anniversario
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