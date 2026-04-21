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Maltempo, tributaristi: bene pdl su polizze catastrofali prima casa

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presso la Sala Salvadori della Camera dei Deputati, è stata presentata ufficialmente la proposta di Legge A.C. 2791

(Fotogramma/Ipa)
(Fotogramma/Ipa)
21 aprile 2026 | 10.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lo scorso 15 aprile con una conferenza stampa, presso la Sala Salvadori della Camera dei Deputati, è stata presentata ufficialmente la proposta di Legge A.C. 2791. 'Agevolazioni per la stipulazione di contratti di assicurazione contro i danni agli immobili adibiti ad abitazione principale derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali'. Alla conferenza ha preso parte anche il consigliere nazionale dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Salvatore Cuomo il quale ha espresso apprezzamento per la struttura della proposta volta a promuovere la protezione del patrimonio immobiliare privato, in un Paese dove solo una minima parte delle abitazioni è attualmente assicurata contro i rischi catastrofali e della possibilità, ipotizzata dallo stesso Gusmeroli, che la Pdl possa essere veicolata in uno dei prossimi decreti in discussione per accelerare l’iter di approvazione.

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L’Int sottolinea in particolare l'efficacia del sistema a incastro capace di generare vantaggi per tutti i soggetti coinvolti: il cittadino beneficia di sconti immediati e voucher, l'azienda dispone di uno strumento di welfare potente e totalmente deducibile, lo Stato si garantisce un risparmio futuro sulle ricostruzioni a fronte di un impegno fiscale contenuto. Il presidente dell’Int Riccardo Alemanno, che ha espresso un giudizio positivo sull’impianto e sulle finalità della Pdl, ha dichiarato che l’Int ne seguirà con attenzione il percorso parlamentare delegando il Consigliere Cuomo alla interlocuzione con i parlamentari promotori.

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maltempo assicurazione catastrofali abitazione principale
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