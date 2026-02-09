circle x black
Milano-Cortina 2026, Assarredo lancia 'design games-uniti per l’eccellenza'

Le aziende celebrano con un progetto visivo corale il legame tra design e sport

Milano-Cortina 2026, Assarredo lancia 'design games-uniti per l’eccellenza'
09 febbraio 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, Assarredo promuove un’iniziativa per valorizzare il dialogo tra sport e design, due espressioni complementari dell’identità culturale e produttiva italiana. L’associazione - che rappresenta all’interno di FederlegnoArredo le aziende produttrici di mobili, imbottiti, cucine, arredi per esterno, sistemi per dormire e complementi d’arredo - ha sviluppato un progetto visivo pensato per accompagnare simbolicamente il settore dell’arredo durante il periodo olimpico, invitando le imprese a partecipare a una narrazione collettiva capace di valorizzare il patrimonio creativo e industriale del Made in Italy davanti a un pubblico internazionale.

Il progetto prende forma con un’identità visiva sviluppata da Studio Pupilla, che le aziende associate potranno utilizzare e adattare nei propri spazi fisici e digitali. Gli asset visivi sono disponibili in diverse applicazioni - vetrofanie, supporti espositivi, banner, poster, cartoline, frame digitali e animazioni - accompagnati da linee guida per l’autoproduzione, con l’obiettivo di favorire una presenza diffusa e riconoscibile del settore durante l’appuntamento olimpico.

"L’occasione delle Olimpiadi - spiega Maria Porro, presidente di Assarredo - ci stimola a rendere manifesto il legame profondo tra questi due mondi, che rappresentano l’identità e il prestigio del nostro Paese. Sport e design condividono valori universali come bellezza, inclusione, unione e gioco di squadra. Entrambi richiedono cura, tecnica e metodo. Insieme, il design e lo sport raccontano una storia italiana fatta di innovazione e cultura, dove ogni progetto e ogni traguardo diventano espressione di passione e ricerca della perfezione".

In questo dialogo ideale, Assarredo individua una chiave contemporanea per raccontare il valore dell’industria italiana dell’arredo. Le installazioni grafiche saranno visibili presso vetrine e showroom delle aziende che aderiranno all’iniziativa. Attraverso la diffusione coordinata, Assarredo intende rappresentare simbolicamente l’industria dell’arredo come una vera e propria 'squadra olimpica diffusa', capace di esprimere, attraverso la pluralità delle imprese presenti sul territorio, un patrimonio condiviso di competenze, cultura progettuale e bellezza.

"I grandi protagonisti del design italiano sono riconosciuti in tutto il mondo. Presentarsi in modo collettivo e corale, come una squadra, durante il periodo olimpico consentirà di raccontare a un pubblico internazionale l’unicità di questo patrimonio umano e produttivo", conclude Porro.

Giochi Olimpici Paralimpici Invernali Design Made in Italy
