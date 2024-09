Oliveti (Adepp): "Certamente Ia avrà impatto su previdenza"

"Cercheremo di anticipare il futuro, mettendo in atto gli interventi necessari. Dobbiamo essere più collegati con il mondo della formazione e dell'educazione per gestire un mondo della previdenza che di certo avrà un impatto dall'intelligenza artificiale". Lo ha detto Alberto Oliveti, presidente di Adepp, intervenendo a Forum Enpaia 2024 su 'Economia e società. Scenari e prospettive', promosso dall’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura e giunto alla quinta edizione, che si tiene oggi a Roma, presso Villa Aurelia.