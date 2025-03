Parità, Gelera (INPS): “Riforma della disabilità introduce nuovo paradigma”

“L’evento di oggi riguarda tre temi importanti per l'inclusione sociale: la diversity, la parità e il lavoro. In particolare mi concentrerò su quelle che sono le novità nella riforma della disabilità, che introduce un paradigma completamente diverso della presa in carico da parte dell'istituto sia del processo valutativo della condizione di disabilità, ma anche successivamente vi è un cambio di paradigma nell'assistenza e nella creazione di una valutazione multidisciplinare.” Ha dichiarato la consigliera di amministrazione dell’INPS Micaela Gelera a margine del convegno “Diversità, pari opportunità e lavoro: diritti e nuove sfide” tenutosi alla sede INPS di Palazzo Wedekind a Roma.