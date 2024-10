Startup, BonusX: "Per scoprire e gestire bonus e agevolazioni su misura evitando file agli sportelli"

BonusX fornisce uno strumento unico per scoprire, richiedere e gestire bonus e agevolazioni su misura, evitando lunghe file agli sportelli e burocrazia complicata. Ha, infatti, lanciato la nuova app mobile: oltre 620 agevolazioni e servizi filtrabili per categoria (casa, università, lavoro, ecc.), territorio (nazionale o regionale) e altri parametri utili (come l’Isee necessario); notifiche personalizzate per non perdere mai nuove opportunità, scadenze, aggiornamenti sulle pratiche e promemoria importanti; chat istantanea con gli operatori che seguono ogni pratica fino al completamento, per chiarire dubbi o ricevere supporto sulle pratiche; caricamento documenti in pochi clic. fotografi e carichi, oppure selezioni direttamente un file dal dispositivo.

Tra le pratiche e le opportunità a disposizione, ci sono: modelli Isee, Isee corrente e Isee universitario, borse di studio, agevolazioni per affitto e trasporti, richiesta dello Spid online, domande di disoccupazione naspi, compilazione e invio delle dichiarazioni dei redditi e molto altro ancora.

Ma come funziona BonusX? Basta accedere e rispondere alle domande: più dettagli verranno forniti, più verranno proposti bonus in linea con le proprie esigenze, successivamente caricare i documenti necessari e inoltrare la pratica con pochi clic. Un operatore prenderà in carico la pratica e seguirà l’utente passo passo in chat fino all’ottenimento del bonus o servizio.

Attraverso l’app è possibile fare tutto online senza perdere tempo in fila o tra le scartoffie; trovare tutto quello che riguarda la propria burocrazia (servizi fiscali, amministrativi, bonus pubblici, detrazioni e opportunità) tutte in un unico posto; ottenere gli aiuti economici che spettano (e che magari non si conoscono); contare sull’aiuto di un operatore dedicato.

In pochi minuti è possibile gestire la burocrazia. 1) Se si vuole essere sempre sul pezzo e non venire a sapere troppo tardi di bonus pubblici a cui si può fare richiesta ma che sono scaduti. 2) Ricevere opportunità economiche pensate per ogni cittadino ma che non si conoscono. 3) Non si ha voglia di perdere tempo agli sportelli degli uffici pubblici o dei Caf quando si può gestire tutta la burocrazia in pochi minuti.

BonusX è adatto a ciascuno cittadino, studente, lavoratore, non lavoratore, con figli o non, over 18 ma under 36, over65, in affitto o con una casa di proprietà, con cittadinanza italiana o non ancora.