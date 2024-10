Startup, ecco Baze: l'app per il lavoro domestico regolare e semplificato

Il lavoro domestico in Italia rappresenta un settore cruciale, ma al contempo uno dei più esposti a forme di sfruttamento e precarietà. Con l'intento di contrastare la precarietà e lo sfruttamento di colf, tate, badanti e baby sitter e semplificare la gestione dei rapporti di lavoro domestico, nasce Baze, https://go.Bazeapp.com/baze, la startup che attraverso AI e algoritmi, promuove attivamente la regolarizzazione e la trasparenza del settore.

La piattaforma innovativa che permette alle famiglie di trovare, assumere e pagare collaboratori domestici referenziati e verificati attraverso un’app per smartphone. Con un team di dipendenti che lavora da remoto dal Sud al Nord Italia, fino alla Thailandia e all’Argentina, Baze è stata fondata da 3 giovani imprenditori under 26, Davide Lauria (Bologna), Nicolò Gori (Padova) e Dario Valastro (Catania) che si sono ritrovati ad affrontare in prima persona il problema con le rispettive famiglie, ovvero la ricerca estenuante di una persona affidabile che aiuti nella cura della casa. Questa esperienza li ha spinti a ideare una soluzione innovativa.

Così nasce Baze, piattaforma rivoluzionaria che promette di trasformare il settore del lavoro domestico, tradizionalmente gestito in maniera analogica e spesso afflitto da irregolarità e complessità burocratiche. La missione è chiara: rivoluzionare il settore domestico rendendo veloce e accessibile la ricerca di colf, tate affidabili e verificate introducendo un’innovazione digitale rispetto un settore ancora arretrato.

Da luglio 2023, Baze ha registrato una crescita esponenziale: più di 6000 lavoratori sono già attivi sulla piattaforma, con 400.000 euro in stipendi regolari generati e una crescita mensile del 20% nei posti di lavoro creati. La piattaforma ha anche stretto collaborazioni con associazioni di categoria come Nuova Collaborazione e Assindatcolf firmatarie del ccnl domestico. In meno di 15 minuti le famiglie ricevono i migliori candidati per la posizione lavorativa e possono svolgere videocolloqui direttamente in app in ambiente sicuro. L'app guida gli utenti attraverso l'attivazione dei contratti di lavoro e l'archiviazione sicura dei documenti, garantendo conformità legale e facilità nella gestione delle presenze mensili e delle buste paga. Pagamenti dello stipendio del lavoratore. Per i lavoratori, Baze offre la possibilità di creare e mantenere un curriculum digitale aggiornato, accesso a offerte di lavoro su misura e notifiche istantanee per opportunità di impiego che corrispondono alle loro competenze e preferenze.

La piattaforma utilizza un algoritmo di intelligenza artificiale per pre-screening e verifica candidati rapidi, riducendo tempi e costi di ricerca e matching, e offre una gestione completa del rapporto lavorativo, inclusa la registrazione all'Inps e la gestione delle buste paga. Con un'interfaccia intuitiva e user-friendly, l'app offre una soluzione completa che copre ogni aspetto del processo di assunzione e gestione dei lavoratori domestici.

Utilizzando tecniche avanzate di machine learning, l’algoritmo ottimizza il processo di selezione abbinando famiglie e lavoratori in modo efficace e preciso. Ats Proprietario: il sistema di gestione delle candidature integra l'algoritmo di smart matching per un processo di selezione rapido e mirato, consentendo una gestione efficiente delle candidature e delle selezioni finali. Baze ha integrato funzionalità avanzate AI per migliorare l'esperienza utente e l'efficienza operativa, includendo supporto al cliente tramite chatbot, assistenza nelle vendite e selezione automatizzata dei lavoratori.

Baze non solo offre un servizio, ma crea un impatto positivo sulla società, mirando a stabilire rapporti di lavoro dignitosi e duraturi, garantendo sicurezza e conformità normativa. Attraverso piani di welfare e benefit aziendali, Baze aiuta anche le aziende a ridurre significativamente il tempo di recruiting e il turnover dei dipendenti. "La nostra visione è chiara: vogliamo che ogni famiglia e lavoratore domestico in Italia possa beneficiare della sicurezza e dell'efficienza che la tecnologia moderna può offrire", afferma Davide Lauria, co-fondatore. "In Baze crediamo che l'innovazione sia la chiave per migliorare non solo il settore domestico ma anche la vita quotidiana di milioni di italiani. Stiamo costruendo un ecosistema tecnologico per offrire una soluzione all in one per la ricerca, l’assunzione e la gestione dei collaboratori domestici", conclude.