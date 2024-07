Welfare, Sandri (Haleon): "Equità di genere con 26 settimane congedo retribuito 100%"

“Haleon è un’azienda che si occupa del benessere delle persone. Con questa politica di ‘full equal parental leave’ vogliamo promuovere l’equità di genere e vogliamo che ogni dipendente, che è un genitore, possa vivere nella propria famiglia la possibilità di fare l’esperienza genitoriale. È una politica che si applica a padri e madri, in qualunque tipo di famiglia e a qualunque genere di figlio arrivi, fino a 26 settimane totalmente retribuite che possono essere prese anche da entrambi i genitori, nel caso siano entrambi dipendenti Haleon. Questo è il nostro modo per stare vicino ai nostri dipendenti e ad aiutarli nel bilanciamento tra vita professionale e un momento della loro vita che è molto delicato e molto importante. Desideriamo che le persone possano realizzarsi in ogni momento della loro vita”. Lo ha detto Beatrice Sandri, direttore HR Southern Europe Haleon, oggi, in occasione del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘La cura delle persone’, al Palazzo dell’Informazione, nella Giornata mondiale della popolazione.