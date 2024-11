Legge annuale per il mercato e la concorrenza in Aula alla Camera

Le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera hanno proseguito e concluso l’esame in sede referente della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 approvando l’emendamento 26.100 sulle concessioni autostradali affidate e le proposte di correzioni di forma, deliberando di conferire ai relatori il mandato di riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in esame. Ora l’approdo in Aula con il termine di presentazione degli emendamenti fissato per martedì 26 alle ore 10. L’esame del provvedimento è anche proseguito in sede consultiva in altre commissioni. In particolare, in Commissione Affari Costituzionali ha approvato la proposta di parere favorevole con due osservazioni su altrettanti articoli del provvedimento, espressa al termine della relazione sui contenuti da parte del relatore On. Sbardella (FDI). Approvato le proposte di parere favorevole dei relatori anche nelle seguenti Commissioni: Giustizia; Cultura, scienza e istruzione; Trasporti; Lavoro pubblico e privato; Politiche dell’Unione europea. In precedenza, nelle sedute di martedì 19 e mercoledì 20, era proseguito l’esame degli emendamenti ricevuti con approvazione di circa una trentina di essi ed il respingimento di un numero assai maggiore di proposte emendative.

Link all’iter del provvedimento: https://shorturl.at/jjQmC