Legge elettorale al Senato, approvato emendamento su preferenze

È stata una settimana particolarmente intensa per il Senato sul fronte della riforma della legge elettorale, con un confronto articolato che si è sviluppato prima in Commissione Affari costituzionali e successivamente nell'Aula di Palazzo Madama. Il dibattito si è concentrato in particolare sulle modalità di espressione del voto da parte degli elettori e sul sistema delle preferenze, tema che nelle scorse settimane aveva animato il confronto politico sia all'interno della maggioranza sia tra le diverse forze parlamentari. Nel corso dell'esame in Aula, uno dei passaggi più rilevanti ha riguardato l'approvazione, con 97 voti favorevoli e 67 contrari, di un emendamento presentato dai gruppi di maggioranza che introduce un meccanismo di preferenze affiancato al mantenimento dei capilista bloccati. La modifica approvata consente agli elettori di esprimere fino a tre preferenze tra i candidati presenti nella lista, escludendo tuttavia la possibilità di attribuire la preferenza al candidato capolista, la cui elezione continua a essere regolata dal sistema dei listini bloccati. Si tratta di una soluzione che, secondo i sostenitori della proposta, rappresenta un punto di equilibrio tra l'esigenza di rafforzare il ruolo degli elettori nella scelta dei rappresentanti e quella di preservare alcuni elementi di stabilità nella definizione delle candidature. È stata invece respinta la proposta avanzata dalle forze di opposizione, che prevedeva l'introduzione delle preferenze senza il mantenimento dei capilista bloccati. I gruppi favorevoli a questa soluzione hanno sostenuto che un sistema completamente aperto avrebbe consentito agli elettori di incidere in maniera più diretta sulla selezione dei parlamentari, eliminando ogni forma di designazione preventiva dei candidati da parte dei partiti. La maggioranza, al contrario, ha ritenuto preferibile mantenere una quota di candidati non soggetti al voto di preferenza, sostenendo che tale impostazione possa contribuire a garantire una maggiore coerenza delle liste e una più equilibrata rappresentanza politica. Il tema delle preferenze aveva già rappresentato uno dei nodi più complessi dell'intero iter della riforma. Durante il precedente passaggio alla Camera dei deputati, infatti, le diverse posizioni emerse all'interno della stessa maggioranza avevano determinato tensioni politiche e difficoltà nel raggiungimento di una sintesi condivisa. Il nuovo voto del Senato ha invece evidenziato una ricomposizione delle divergenze, consentendo ai partiti che sostengono il Governo di convergere su una soluzione considerata intermedia rispetto alle proposte inizialmente discusse. L'attenzione si concentra ora sulle prossime tappe dell'iter parlamentare. Il voto finale del Senato sul disegno di legge è previsto per il 15 settembre. In caso di approvazione, il testo tornerà alla Camera dei deputati il 28 settembre per una nuova lettura, proseguendo così il percorso legislativo necessario per giungere all'approvazione definitiva della riforma. Il passaggio alla Camera sarà particolarmente importante per verificare se l'accordo raggiunto a Palazzo Madama troverà conferma anche nell'altro ramo del Parlamento o se emergeranno nuove richieste di modifica destinate a influire ulteriormente sull'assetto finale della legge elettorale.

La scheda del provvedimento