Dagli Stati Uniti arriva uno spray nasale contro l’Alzheimer

Uno spray nasale per combattere l’Alzheimer. È quanto propone un gruppo di ricerca dell’Università del Texas, negli Stati Uniti, in un articolo recentemente pubblicato su “Science Translational Medicine”. Superata con successo la fase di sperimentazione sugli animali, il nuovo farmaco potrebbe cambiare per sempre il nostro approccio a questa malattia, sempre più diffusa ma ancora ampiamente sconosciuta. Obiettivo della sua azione, la distruzione delle proteine tau più pericolose, che svolgono un ruolo di primo piano nello sviluppo dell’Alzheimer.