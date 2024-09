L’intervento della Premier Meloni al Forum Risorsa Mare 2024

Approfondire le direzioni da seguire per rafforzare il contributo del mare e degli asset ad esso collegati per lo sviluppo del Paese, un contributo al PIL che nel 2022 è stato calcolato in 180 miliardi. Questo il tema centrale del Forum “Risorsa Mare” 2024 organizzato da The European House – Ambrosetti a Palermo il 25 e 26 settembre, in collaborazione con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci e il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri. In occasione del Forum, la Premier Giorgia Meloni ha inviato un videomessaggio in cui ha voluto sottolineare il ruolo strategico del Mar Mediterraneo e dell’Italia che rappresentano un ponte ideale tra Nord e Sud dell’Europa ma anche tra l’Europa, l’Africa e il Medioriente. Per la Presidente del Consiglio tale posizione strategica rappresenta un vantaggio enorme che va valorizzato: “Un’occasione, ad esempio, dal punto di vista energetico, in quanto possiamo diventare uno snodo strategico per i flussi energetici tra il Mediterraneo, l’Africa e l’Europa. Un’ambizione a cui il Governo sta dando voce anche attraverso il Piano Mattei che ha tra i suoi pilastri proprio l’energia”, ha dichiarato Meloni, che ha poi aggiunto: “Un’occasione anche dal punto di vista geopolitico visto che se il Mediterraneo è tornato al centro del mondo e noi siamo al centro del Mediterraneo, l’Italia ha l’opportunità di tornare ad avere un ruolo da protagonista nelle dinamiche globali”.

Per approfondire