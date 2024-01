Come ROMI sta rivoluzionando il Marketing per le Società che vendono Servizi

In collaborazione con: ROMI Agency

Se stai leggendo questo articolo forse non conosci il Services Marketing, in italiano Marketing dei Servizi, o magari ne hai sentito parlare e vorresti approfondirne la conoscenza.

In questo articolo, oltre a parlarti di questo ramo del Marketing ancora troppo poco conosciuta in Italia, capiremo chi ha importato il modello in Italia, adattandolo al nostro contesto socio-economico e culturale.

Ma andiamo con ordine…

Cos’è il Marketing dei Servizi?

Il Marketing dei Servizi è l’insieme di tutte le strategie ed attività di Marketing specifiche per la promozione e la vendita di un servizio, è un ramo del marketing nato tra il 1970 e il 1980 in America, ma ancora poco conosciuto in Italia.

Sai perché?

Attualmente il settore dei servizi domina l’economia globale ed è in continua espansione, mentre in passato l’economia era prettamente legata ad industria, agricoltura e manifattura.

Come saprai bene…

Fare Marketing per vendere un servizio è completamente diverso rispetto al fare marketing per vendere un prodotto

Beni e servizi hanno caratteristiche diverse e queste differenze hanno un impatto diretto sulle attività di Marketing dell’azienda.

Una strategia di Marketing non è infatti adatta ad ogni tipologia di azienda, esattamente come nello sport, in cui esistono regole, strategie e tattiche specifiche per ogni disciplina sportiva: placcheresti mai un avversario in un campo da golf? Ecco, ho reso l’idea.

Ti basta pensare ad un apparecchio elettronico come uno smartphone, un pc o una fotocamera. Questi oggetti hanno caratteristiche tangibili e i vantaggi legati all’acquisto sono semplici da far percepire al cliente.

Ad esempio un pc con un buon processore lavora bene anche con i programmi più pesanti. Una RAM da 8GB garantisce velocità e fluidità se apri le app dello smartphone. Una fotocamera da 50 Megapixel ti assicura foto perfette.

A differenza dei prodotti, i servizi non puoi toccarli con mano e sono difficili da far comprendere.

La vendita di un servizio si basa su una promessa. Non compriamo qualcosa di tangibile ma la promessa di un risultato o di un beneficio futuro.

Tutto si gioca sulla percezione e dovrai far comprendere al potenziale cliente i benefici (a livello economico e personale) che otterrà grazie al servizio.

Inoltre se vuoi vendere un servizio dovrai creare una relazione di fiducia con il nostro potenziale cliente prima ancora che avvenga l’acquisto.

Queste sono solo alcune delle differenze tra prodotti e servizi.

In questo contesto, ti sorprenderà sapere che la maggior parte delle strategie di marketing sono nate per promuovere e vendere prodotti fisici e beni di consumo ma vengono utilizzate erroneamente (e con scarsi risultati), da aziende che vendono servizi.

Per questo motivo ROMI ha deciso di utilizzare per aziende che vendono servizi il modello e le strategie del Marketing dei servizi.

Chi è ROMI Agency?

La prima Agenzia in Italia specializzata nel Marketing per Società che vendono Servizi.

ROMI è oggi una realtà imprenditoriale con oltre 30 dipendenti che offre servizi di Marketing, IT e consulenza ad aziende in tutta Italia.

I 4 pilastri di ROMI

ROMI è costruita su 4 pilastri fondamentali da cui dipende l’attività, i valori e la filosofia aziendale:

1. Return on Marketing Investments

2. Team in Outsourcing

3. Marketing dei Servizi

4. Approccio strategico

1. R.O.M.I. (Return on Marketing Investments)

Oggi gli imprenditori e le PMI combattono una battaglia molto più dura rispetto a qualche decennio fa per promuovere e vendere i propri Servizi.

Ci sono molti più concorrenti, più canali pubblicitari e la soglia di attenzione delle persone è drasticamente calata.

Inoltre per una PMI è fondamentale non sprecare budget in pubblicità costosissime, supportate da un Marketing fatto solo da frasi ad effetto.

Per questo il Marketing deve cambiare lingua e parlare quella degli imprenditori, cioè quella dei numeri, proponendo soluzioni concrete e misurabili ai problemi di Business.

Per ottenere risultati concreti bisogna procedere con strategie che seguano la bussola del R.O.M.I: questo significa adottare strategie di Marketing che hanno un impatto significativo sul Business in termini di fatturato e clienti.

L’azienda ha scelto il nome ROMI proprio per questo.

ROMI è infatti l’acronimo di Return on Marketing Investments (ritorno sugli investimenti di Marketing), ed è uno degli indicatori finanziari più importanti della tua azienda: indica quali sono i tuoi ricavi rispetto ai tuoi investimenti di Marketing.

2. Team in Outsourcing

Fare marketing è sempre più complesso: ogni giorno emergono nuovi player e sempre più aziende investono nel marketing digitale. Questo significa più concorrenza e investimenti sempre più alti: secondo le ultime indagini il 65% delle imprese italiane ha puntato sul marketing online per crescere.

In questo contesto le PMI si trovano a competere nello stesso mercato delle grandi aziende e utilizzano gli stessi canali digitali per promuoversi.

Competizione che però non avviene ad armi pari.

Perché le grandi aziende hanno a disposizione un intero team di Marketing con professionisti e competenze specialistiche: Responsabile Marketing, Designer, Copywriter, Social Media Manager, Ads Specialist e Developer specifici per ogni singolo canale.

Mentre l’imprenditore medio della PMI italiana è spesso costretto a gestire autonomamente le attività di Marketing della propria azienda o nel migliore dei casi può permettersi di assumere una sola persona che dovrà occuparsi di ricoprire ogni ruolo che il marketing necessita.

Ciò che fa ROMI è dare la possibilità alle PMI di avere lo stesso potenziale di una multinazionale, fornendo un intero Team di Marketing in Outsourcing al servizio dell’azienda.

Viene costruito un team di lavoro su misura, efficace e veloce.

A coordinare l’intero team è il ROMI Manager, di fatto un responsabile Marketing che diventerà il punto di riferimento delle aziende durante tutta la fase di sviluppo delle attività di Marketing.

I vantaggi di adottare questa soluzione sono palesi:

- Costi ridotti: Non dovrai assumere nessuno e quindi dimenticati di pagare stipendi, ferie, malattie e straordinari.

- Velocità di Execution: non dovrai impiegare mesi nell’attività di selezione del personale. Avrai sempre a disposizione gli specialisti giusti per mettere immediatamente a frutto nuove idee e strategie per superare la concorrenza.

- Flessibilità: se nasceranno nuove esigenze potrai espandere facilmente il tuo team con professionisti altamente qualificati, anche solo per progetti specifici.

- Professionalità consolidata: avrai a disposizione i migliori specialisti selezionati da tutta Italia con anni di esperienza nel marketing.

- Una squadra per la tua azienda: puoi concentrarti nelle tua attività da imprenditore, senza dover pensare alle dinamiche del team e ai dettagli tecnici. Avrai un intero team focalizzato a proporre soluzioni efficaci per far crescere la tua azienda.

3. Marketing dei Servizi

ROMI è la prima agenzia in Italia specializzata nel marketing per società che vendono Servizi e adotta il Services Marketing come unico metodo per portare risultati economici concreti alle aziende che si affidano a noi.

Se hai un’azienda che vende servizi non puoi fare a meno di conoscere ed utilizzare il Services Marketing per ottenere risultati.

Utilizzare il Services Marketing ti permetterà di:

- Valorizzare e far comprendere a pieno i tuoi servizi e il loro valore, per far emergere la tua unicità e le differenze che hai nei confronti dei competitor: questo ti consentirà di vendere i tuoi servizi più facilmente e a prezzi più alti.

- Accrescere la relazione di fiducia della tua azienda nei confronti dei tuoi potenziali clienti. Le decisioni di acquisto dipendono infatti dal grado di fiducia che riesci a instaurare prima ancora che avvenga l’acquisto. Senza una relazione di fiducia, il potenziale cliente non acquisterebbe o non sarebbe disposto a pagare il reale valore del tuo servizio.

- Ottenere risultati economici concreti creando un’infrastruttura di Marketing stabile, acquisendo clienti di qualità e interessati realmente ai tuoi servizi.

4. Approccio strategico: Se non pianifichi rischi di fallire

Non pianificare significa pianificare di fallire.

Per questo motivo alla base di ogni attività realizzata da ROMI viene definita la migliore strategia per realizzare gli obiettivi posti dal cliente.

Ogni strategia viene “cucita” su misura e si evolve costantemente sulla base delle specifiche necessità dell’azienda, della fase di Business in cui si trova e dei cambiamenti del mercato.

Avviare attività di marketing senza aver elaborato un Piano Strategico porta le aziende a compiere alcuni errori ricorrenti, che possono avere un impatto negativo sia nel breve che nel lungo periodo.

Tra gli errori che commettono più spesso le aziende ci sono ad esempio:

- Procedere per tentativi, mettendo in atto azioni senza aver fatto un’analisi preliminare, affidandosi al caso e solo alle proprie percezioni.

- Pensare di conoscere perfettamente le esigenze ed i bisogni del proprio target, senza aver mai compiuto una “Customer Research” con interviste e questionari.

- Adottare una visione a corto raggio con iniziative a breve termine e con azioni che riguardano esclusivamente il reperimento di nuovi contatti.

- Decidere di non mettere in campo nuove strategie per continuare a fare quello che si è sempre fatto.

Le divisioni di ROMI

Per aumentare le vendite e far crescere un’azienda non è sufficiente costruire una buona strategia di marketing, fare attività di lead generation o avere una buona strategia SEO.

L’impresa ha bisogno di un sistema di vendita efficace che le permetta di chiudere i contratti velocemente e di un’organizzazione aziendale che sia efficiente in tutti i reparti (vendite, marketing, assistenza clienti, ecc.).

Per questo motivo con il tempo ROMI è diventata una realtà che va oltre la singola Agenzia. Accanto a ROMI agency sono infatti nate ROMI Tech e ROMI Sales.

ROMI Tech

ROMI è partner ufficiale di Salesforce.

La divisione ROMI Tech si occupa della personalizzazione degli ambienti Sales&Service e Marketing per adattarli perfettamente alle necessità dei clienti.

Per implementare questo tool ROMI sviluppa automatismi, integrazioni su misura e segue il cliente nel processo di transizione da eventuali sistemi precedenti a Salesforce.

L’obiettivo è creare un perfetto coordinamento tra i reparti Marketing, Vendite e Assistenza Clienti, al fine di rendere l’azienda più efficiente nei processi e più efficace nelle strategie e le attività implementate.

ROMI Sales

Per le aziende che vendono servizi il Marketing e la vendita sono due facce della stessa medaglia.

Se infatti in molti casi la vendita di un prodotto può essere addirittura automatizzata.

La vendita dei servizi richiede invece spesso un processo di vendita più consulenziale.

Qui entra in gioco ROMI Sales.

La divisione di ROMI che aiuta le imprese a costruire sistemi di vendita efficaci.

I servizi di ROMI Sales consistono infatti nella creazione di tutte le procedure commerciali necessarie in ogni fase di vendita dei servizi e in tutte quelle attività che portano allo sviluppo della rete commerciale dell’azienda.

Conclusione

In un mercato competitivo come quello attuale, se vuoi emergere e differenziarti dalla concorrenza hai bisogno di strategie di marketing efficaci, procedure di vendita consolidate e un perfetto coordinamento tra i vari reparti che gestiscono il cliente (primo contatto, fase di vendita e post vendita).

Al contrario, se utilizzi strategie generiche o ti affidi a risorse poco qualificate, rischi di sprecare tempo, risorse economiche e di favorire la concorrenza.

Come hai potuto leggere nel corso dell’articolo - ROMI - con la sua profonda conoscenza del Marketing dei Servizi, non si limita a promuovere il servizio che proponi, ma sviluppa una strategia complessiva per aumentare la percezione di valore del tuo servizio, costruire una relazione di fiducia con il cliente, così da semplificare il processo di vendita e aumentare la percentuale di chiusura dei contratti del reparto commerciale.

Inoltre, con l’integrazione di tecnologie come Salesforce, ROMI ti permette di migliorare i processi aziendali, garantendo un'efficacia maggiore nelle strategie e le attività implementate.