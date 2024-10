Meloni ha incontrato la Presidente del Parlamento europeo Metsola

Al centro del colloquio tra Giorgia Meloni e Roberta Metsola a Palazzo Chigi, i principali temi dell’agenda internazionale: dal conflitto in Ucraina allo scenario in Medioriente, fino alla delicata situazione in Venezuela. Con l’occasione, sono stati affrontati anche i principali dossier europei, a cominciare dalle politiche per la gestione del fenomeno migratorio, anche alla luce di quanto emerso nel corso del Consiglio europeo del 17 ottobre. Sul tema dei flussi migratori, le due leader hanno concordato sulla necessità di soluzioni concertate a livello europeo. Non è mancato il tempo per un confronto sulle strategie per il rilancio economico e l’innovazione dell’Europa.

Per approfondire: Incontro Meloni - Metsola