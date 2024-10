Meloni incontra il Primo ministro libanese e il Re di Giordania

Dopo aver lasciato Bruxelles al termine dei lavori del Consiglio europeo, Giorgia Meloni si è recata in Giordania dove ha incontrato il Re Abdullah II, con il quale ha discusso dell’impegno comune per giungere al cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi israeliani, ribadendo anche la necessità di un processo politico che porti alla soluzione dei due stati. Nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre la Premier si è spostata a Beirut per incontrare il Primo ministro libanese Najib Mikati. Durante il faccia a faccia ha ribadito la volontà italiana di contribuire a stabilizzare la situazione lungo il confine tra Israele e Libano, ha chiesto l’impegno delle Forze libanesi a garantire la sicurezza del personale della Missione Unifil. L’occasione è stata propizia anche per parlare della delicata questione dei rifugiati siriani che ha visto l’arrivo di circa 1 milione di sfollati in territorio libanese.