Meloni riceve il Presidente della Moldavia

15 settembre 2025 | 16.23
Le prospettive europee della Moldavia e la situazione attuale dello scenario di guerra in Ucraina sono stati i temi al centro dell’incontro tra il Premier Giorgia Meloni e il Presidente della Moldavia, Maia Sandu, che si è svolto a Palazzo Chigi mercoledì 10 settembre. In particolare, il Capo del Governo ha confermato il sostegno italiano alla Moldavia come anche dimostrato dalla recente sottoscrizione degli accordi bilaterali in tema di sicurezza sociale. In ambito di geopolitico, Meloni e Sandu si sono trovate d’accordo nel condannare i massicci attacchi messi in atto negli ultimi giorni dalla Russia sul territorio ucraino, oltre che la violazione dello spazio aereo della Polonia.

