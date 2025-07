“Questo è pizzo per chi non lo sapesse”. Così Marco Mengoni dal palco dello Stadio Olimpico di Roma ha risposto ironicamente agli hater che lo avevano attaccato sui social per il corpetto femminile indossato nella data d’esordio del tour a Napoli. Al secondo cambio d’abito della serata, Mengoni sale sul palco con un look total black, pantaloni ampi e camicia di pizzo trasparente e alla prima pausa ironizza sulle critiche.

Davanti a un pubblico entusiasta, il cantautore ha dato vita a uno spettacolo potente e coinvolgente, un viaggio tra emozioni e rinascita. “Grazie Roma, sempre. Sei bellissima”, ha salutato l’artista i suoi 60mila fan accorsi per la tappa romana interamente sold out.

“Avevo paura di affrontare Roma un’altra volta, dopo quest’anno passato”, ha detto Mengoni visibilmente emozionato facendo riferimento alla recente perdita della madre. “Grazie per avermi aspettato e di aver dato tempo a me e al mio cuore di riprendersi un po’”.

Dopo gli stadi Mengoni sarà protagonista in autunno di un tour che lo porterà ad esibirsi nelle grandi arene europee e nei palazzetti italiani, con nuovi live previsti a Torino (9 ottobre 2025 - Inalpi Arena), Milano (15 ottobre - Unipol Forum), Bologna (25 ottobre 2025 - Unipol Arena), Firenze (31 ottobre 2025 - Mandela Forum), Eboli ( 4 e 5 novembre - Palasele) e Roma (12 novembre 2025 - Palazzo dello Sport).