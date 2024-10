Migranti e Piano Mattei: conversazione Meloni-Saied

Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il neo Presidente della Repubblica di Tunisia Kais Saied, all’indomani della cerimonia del suo insediamento. L’occasione è stata propizia per confermare la comune volontà di rafforzare il partenariato tra Italia e Tunisia e con quello con l’Unione europea. In particolare, i due leader hanno discusso dei progetti legati al Piano Mattei per l’Africa e della questione della cooperazione migratoria.

