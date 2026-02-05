circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Milano Cortina, italiani in gara oggi: da Constantini-Mosaner all'hockey, orario e dove vederli

Al via il percorso degli azzurri, campioni olimpici quattro anni fa nel doppio misto di curling

Constantini-Mosaner - Fotogramma/IPA
Constantini-Mosaner - Fotogramma/IPA
05 febbraio 2026 | 09.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Saranno i campioni olimpici e mondiali in carica Amos Mosaner e Stefania Constantini i primi atleti dell’Italia Team in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, oggi giovedì 4 febbraio. La coppia d’oro del doppio misto di curling nell’edizione di quattro anni fa a Pechino debutterà alle 10:05 nel round robin al Cortina Curling Olympic Stadium contro la Corea del Sud. Alle 19:05 il tandem tricolore, che si presenta a questi Giochi Invernali con una striscia aperta di 22 vittorie consecutive, tornerà sul ghiaccio per affrontare il Canada nel secondo impegno di giornata.

Milano Cortina, italiani in gara oggi

Alle ore 14:40, inoltre, toccherà anche alle azzurre di hockey su ghiaccio, che affronteranno la Francia nel primo match del gruppo B nella cornice della Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena. Per la Nazionale femminile, al pari di quella maschile (che debutterà contro la Svezia alle ore 21:10 di mercoledì 11 febbraio), si tratta di uno storico ritorno sul palcoscenico a cinque cerchi a distanza di 20 anni dall’ultima edizione casalinga di Torino 2006. In serata, infine, a partire dalle ore 19.30 ci sarà spazio anche per il giovane snowboarder Ian Matteoli che, sulla neve del Livigno Snow Park, sarà impegnato nelle qualificazioni maschili del big air.

Milano Cortina, dove vedere italiani oggi

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? La diretta tv delle Olimpiadi sarà disponibile su Rai Sport Hd (nelle fasce 9.50-12.10, 15.15-17.10, 19-21.45). Streaming su Rai Play, Eurosport1 (10-23.40), Eurosport2 (19.25-21.45), Dazn, Discovery Plus, Hbo Max,

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina italiani oggi Olimpiadi Milano Cortina 2026 curling Constantini Mosaner
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

Previsioni Meteo | Adnkronos
PREVISIONI METEO
A cura di

Mappa Milano-Cortina 2026 | Adnkronos

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza