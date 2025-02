Milano-Cortina, Varnier: "Fiamma olimpica sarà svelata ad Expo 2025 a Osaka e a Milano ad aprile"

"La torcia Olimpica e Paralimpica di Milano-Cortina sarà svelata ad aprile all'interno del Padiglione Italia a Expo 2025 ad Osaka e in contemporanea a Milano per trasmettere in un contesto internazionale un oggetto simbolo delle capacità creativa e unicità del nostro Paese. Il viaggio della fiamma durerà 63 giorni, attraverserà 60 città". Lo ha detto Andrea Varnier, ad della Fondazione Milano-Cortina 2026, alla presentazione delle Olimpiadi 2026 alla sede romana della Stampa Estera a Palazzo Grazioli. "Abbiamo lanciato a Sanremo la ricerca dei tedofori con Carolina Kostner e abbiamo già avuto molte adesioni anche dall'estero".