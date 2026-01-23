circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Milano Cortina 2026, Agcom interviene su episodi bagarinaggio

Avviati due procedimenti nei confronti di due primari operatori internazionali che effettuano attività di secondary ticketing, per contestare una presunta violazione della normativa sulla commercializzazione dei biglietti

Milano Cortina 2026 - Fotogramma/IPA
Milano Cortina 2026 - Fotogramma/IPA
23 gennaio 2026 | 13.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Agcom ha avviato, nei giorni scorsi, due distinti procedimenti nei confronti di due primari operatori internazionali che effettuano attività di secondary ticketing, per contestare la presunta violazione della normativa nazionale in materia in quanto, dalle attività svolte, risulta che abbiano commercializzato, in larga misura a prezzi maggiorati rispetto a quelli nominali, un’ingente quantità di biglietti per più di 100 eventi che si svolgeranno nell’ambito dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. E' quanto fa sapere l'autorità in una nota.

Tali eventi includono sia le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi, sia specialità sportive indoor (hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico, pattinaggio di velocità, ecc..) e outdoor (sci alpino, sci di fondo, curling, combinata nordica, bob). L’avvio dei procedimenti, si legge nella nota, "si fonda su un’articolata attività di monitoraggio e di investigazione, svolta dalla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale beni e servizi, sullo specifico segmento di biglietti relativo agli eventi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, effettuata anche in collaborazione con l’ente organizzatore dell’evento, la Fondazione Milano-Cortina, nonché con la Siae".

Nell’ambito di tali attività, la Guardia di Finanza ha individuato un flusso rilevante di rivendita secondaria sul totale dei biglietti emessi per singola specialità olimpica, che investe un numero considerevole di biglietti per gli eventi da svolgersi, sia negli impianti sportivi al coperto (ad esempio, gli stadi del ghiaccio di Milano e Cortina, il PalaItalia di Santa Giulia a Milano, ecc..), che all’aperto (le location di Cortina, Livigno, Anterselva e Terento ecc..). "L’importanza della presente azione - evidenzia l'Agcom - deriva dal fatto che gli eventi devono ancora svolgersi: pertanto, i consumatori che intendano acquistare biglietti sono invitati a rivolgersi ai canali ufficiali".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Milano Cortina 2026 bagarinaggio biglietti Milano Cortina 2026
Vedi anche
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

Previsioni Meteo | Adnkronos
PREVISIONI METEO
A cura di

Mappa Milano-Cortina 2026 | Adnkronos

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza