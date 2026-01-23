L'Agcom ha avviato, nei giorni scorsi, due distinti procedimenti nei confronti di due primari operatori internazionali che effettuano attività di secondary ticketing, per contestare la presunta violazione della normativa nazionale in materia in quanto, dalle attività svolte, risulta che abbiano commercializzato, in larga misura a prezzi maggiorati rispetto a quelli nominali, un’ingente quantità di biglietti per più di 100 eventi che si svolgeranno nell’ambito dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. E' quanto fa sapere l'autorità in una nota.

Tali eventi includono sia le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi, sia specialità sportive indoor (hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico, pattinaggio di velocità, ecc..) e outdoor (sci alpino, sci di fondo, curling, combinata nordica, bob). L’avvio dei procedimenti, si legge nella nota, "si fonda su un’articolata attività di monitoraggio e di investigazione, svolta dalla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale beni e servizi, sullo specifico segmento di biglietti relativo agli eventi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, effettuata anche in collaborazione con l’ente organizzatore dell’evento, la Fondazione Milano-Cortina, nonché con la Siae".

Nell’ambito di tali attività, la Guardia di Finanza ha individuato un flusso rilevante di rivendita secondaria sul totale dei biglietti emessi per singola specialità olimpica, che investe un numero considerevole di biglietti per gli eventi da svolgersi, sia negli impianti sportivi al coperto (ad esempio, gli stadi del ghiaccio di Milano e Cortina, il PalaItalia di Santa Giulia a Milano, ecc..), che all’aperto (le location di Cortina, Livigno, Anterselva e Terento ecc..). "L’importanza della presente azione - evidenzia l'Agcom - deriva dal fatto che gli eventi devono ancora svolgersi: pertanto, i consumatori che intendano acquistare biglietti sono invitati a rivolgersi ai canali ufficiali".