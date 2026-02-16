circle x black
Milano Cortina, nuovo show di Sighel: l'azzurro taglia il traguardo (ancora) di spalle - Video

Numero dell'azzurro nelle batterie dei 500 metri di short track. Ecco cos'è successo

Pietro Sighel - Fotogramma/IPA
Pietro Sighel - Fotogramma/IPA
16 febbraio 2026 | 13.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Pietro Sighel l'ha rifatto. E il pubblico di Milano ha apprezzato. L'azzurro di short track, già oro olimpico nella staffetta mista, ha dato spettacolo nelle batterie dei 500 metri alle Olimpiadi di Milano Cortina, oggi lunedì 16 febbraio. Sighel, impegnato dall'inizio della corsa in un testa a testa per il primo posto, è stato urtato a pochissimi metri dall'arrivo dal lettone Reinis Berzins, a sua volta travolto dal turco Furkan Akar. Rimasto incredibilmente in piedi sui pattini, si è girato dopo l'urto e ha tagliato il traguardo di schiena. Proprio come aveva fatto la settimana scorsa all'arrivo della staffetta mista vinta dall'Italia. In quel caso, per scelta.

Si sono qualificati ai quarti di finale anche gli altri due azzurri, il ventenne all'esordio olimpico Lorenzo Previtali, e Thomas Nadalini, oro settimana scorsa nella staffetta mista.

Quarti, semifinali e finali dei 500 metri maschili di short track sono in programma mercoledì 18 febbraio.

Milano Cortina Olimpiadi short track Pietro Sighel
