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Milano Cortina, sci freestyle: Flora Tabanelli bronzo nel big air

E' invece di legno la quattordicesima medaglia olimpica di Arianna Fontana. Nella finale dei 1000 metri femminili di short track la 'freccia bionda' è arrivata quarta

Il selfie sul podio della medaglia d'argento Gu Ailing Eileen, l'oro Megan Oldham e la medaglia di bronzo Flora Tabanelli - Afp
Il selfie sul podio della medaglia d'argento Gu Ailing Eileen, l'oro Megan Oldham e la medaglia di bronzo Flora Tabanelli - Afp
16 febbraio 2026 | 08.50
Redazione Adnkronos
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Si conclude anche la decima giornata di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In serata, sotto la neve di Livigno, arriva la 23esima medaglia per l'Italia. È una medaglia bellissima, il bronzo nel big air di sci freestyle di Flora Tabanelli. Il primo podio olimpico degli azzurri nello sci acrobatico

E' invece di legno la quattordicesima medaglia olimpica di Arianna Fontana. Nella finale dei 1000 metri femminili di short track la 'freccia bionda' è arrivata quarta, ai piedi del podio. Fa doppietta di ori, dopo i 500 metri, la olandese Xandra Velzeboer. Argento la canadese Courtney Sarault. Terza, davanti a Fontana, la coreana Gilli Kim.

Altra delusione olimpica invece per Alex Vinatzer.

"Ancora mi chiedo come sia successo tutto questo". Così Federica Brignone in conferenza stampa a Casa Italia a Cortina il giorno dopo il successo in gigante sull'Olympia delle Tofane. Poi la confessione: "Scambierei le mie due medaglie olimpiche per tornare indietro e non subire questo infortunio".

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