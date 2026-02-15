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Olimpiadi azzurre, Brignone oro in gigante e Vittozzi trionfa nel biathlon

Argento nello snowboard per Sommariva-Moioli, staffetta di bronzo nel fondo

Federica Brignone, l'inchino delle avversarie (Afp)
Federica Brignone, l'inchino delle avversarie (Afp)
15 febbraio 2026 | 08.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Federica Brignone medaglia d'oro nel gigante femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lisa Vittozzi oro nell'inseguimento nel biathlon femminile. Arrivano altri due trionfi ai Giochi per la spedizione azzurra oggi 15 febbraio in una giornata strepitosa.

Vittozzi nella storia

Lisa Vittozzi trionfa nell'inseguimento e regala al biathlon tricolore il primo oro olimpico della storia. L'azzurra è perfetta al poligono (20 su 20) e si impone con il tempo di 30'11"8 davanti alla norvegese Maren Kirkeeide (30'40"6) e alla finlandese Suvi Minkkinnen (30'46"1). Nona piazza per l'altra azzurra Dorothea Wierer (31'42"1).

Brignone bis d'oro

Brignone, dopo il trionfo nel SuperG, concede il bis con un'altra vittoria strepitosa. Brignone domina la gara nella prima manche e porta a termine la missione nella seconda frazione. "Sono talmente senza parole che non riesco a capire niente...", dice Brignone alla Rai. "Oggi ero fin troppo tranquilla prima della gara, ero tranquilla anche prima della seconda manche. Temevo di non essere abbastanza aggressiva, poi al traguardo ho visto il tabellone e non ho capito più niente. Ho vissuto la giornata in maniera molto 'easy', ho pensato solo a sciare".

"E' stato un capolavoro? E sì, oggi è ancora di più, perché l'altro giorno se uno se lo aspettava io non avevo aspettative. Quando ho tagliato il traguardo ho sentito il boato e ho detto ti prego, ti prego...è stato incredibile" aggiunge. "I soldi dei premi? Non me ne frega niente dei soldi e sinceramente io sto bene a casa mia, chiaramente a me piace dove vivo, mi piace cosa faccio nella mia vita e non cambierò la mia vita perché ho vinto le Olimpiadi".

Brignone chiude in 2'13''50 precedendo la svedese Sara Hector e la norvegese Thea Louise Stjernesund, appaiate con il crono di 2'14''12. L'azzurra Lara Della Mea chiude al quarto posto con una strepitosa rimonta nella seconda manche. Sofia Goggia, terza a metà gara, è decima. Asja Zenere è quattordicesima.

Argento snoboward, staffetta di bronzo nel fondo

Nello snowboard arriva l'argento con Lorenzo Sommariva e Michela Moioli. In mattinata nello sci di fondo gli azzurri conquistano il bronzo nella staffetta 4x7,5 km uomini.

Le medaglie dell'Italia in totale sono 22: 8 ori, 4 argenti e 10 bronzi.

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