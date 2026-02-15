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Milano-Cortina, Italia bronzo nella staffetta sci di fondo uomini

L'Italia torna sul podio dopo Torino 2006 con il mitico quartetto composto da Fulvio Valbusa, Giorgio Di Centa, Pietro Piller Cottrer e Cristian Zorzi

Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino bronzo nella staffetta sci fondo uomini - (Afp)
Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino bronzo nella staffetta sci fondo uomini - (Afp)
15 febbraio 2026 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Altra medaglia per l'Italia ai Giochi olimpici di Milano-Cortina, la 19esima totale e la prima nello sci di fondo, vent'anni dopo lo storico oro dei Giochi di Torino 2006. La staffetta azzurra, composta da Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino conquista il bronzo nella 4x7,5 km, vincendo il duello con la Finlandia. L'oro va alla Norvegia, che trionfa con il tempo di 1:04:24.5 regalando uno storico nono oro al fenomeno Klaebo, mentre l'argento va alla Francia (+22.2). Italia terza, con un distacco di 47.9 secondi.

Ora si chiude un cerchio e si rilancia un movimento che sta aprendo una nuova era con tanti giovani promettenti.

In una gara in cui Norvegia e Francia hanno fatto capire da subito di navigare tranquille verso oro e argento - con Johannes Klaebo a completare l’opera iniziata da Emil Iversen, Martin Nyenget e Einar Hedegart, seguito da un Victor Lovera che a sua volta non ha dovuto che capitalizzare il lavoro cominciato da Theo Schely Hufgo Lapalus e Mathis Desloges - si è invece scatenata la battaglia sportiva per l’ultimo gradino del podio.

Protagoniste del duello Finlandia e Italia, con un unico momento di paura quando Martino Carollo ha ceduto una ventina di secondi in terza frazione ad Arsi Ruuskanen. Ci ha pensato l’esperienza di Pellegrino a recuperare in ultima frazione Niko Anttola, raggiunto e controllato senza fatica fino all’ultimo chilometro, quando il portabandiera valdostano ha operato l’allungo decisivo, arrivando a braccia alzate sotto il traguardo, con l’emozione di aggiungere una nuova medaglia a cinque cerchi ai due argenti nelle sprint di Pechino 2022 e PyeongChang 2018.

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Giochi olimpici sci fondo Milano Cortina olimpiadi 2026 olimpiadi milano cortina
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