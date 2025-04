La Regione Lombardia ospita la mostra "Olimpiadi invernali e il loro ambiente" presso lo Spazio IsolaSET di Palazzo Lombardia. L'esposizione, curata dall'Associazione Italiana Acquerellisti (Aia) in collaborazione con la Regione Lombardia, sarà accessibile al pubblico fino al 13 maggio 2025.

La mostra "Olimpiadi invernali e il loro ambiente"

La rassegna presenta 114 opere ad acquerello realizzate da 95 artisti italiani, soci Aia, e 19 artisti stranieri provenienti da Germania e Belgio. Gli artisti hanno tratto ispirazione dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, creando un dialogo tra arte, sport e natura, celebrando sia la performance atletica che il paesaggio.

Il Presidente Attilio Fontana ha dichiarato: “Un'iniziativa capace di interpretare in maniera originale quello che sarà l'evento più importante che il nostro Paese ospiterà il prossimo anno. L'idea di coniugare arte e sport è quanto mai interessante e mi auguro siano in tanti i visitatori che vorranno ammirare le opere esposte nella nostra sede”.

La mostra "Olimpiadi invernali e il loro ambiente" sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 19, presso lo Spazio IsolaSET, sito in via Galvani, 27. La chiusura è prevista per il 1° maggio, mentre domenica 11 maggio (dalle 13 alle 19) ci sarà un'apertura straordinaria. L'ingresso è libero e gratuito.