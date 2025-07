Olimpiadi in libreria. L'avvicinamento a Milano Cortina 2026 continua su più fronti, tra viaggi nel passato e vista sul futuro. Il ritorno dei Giochi Olimpici in Italia prosegue attraverso iniziative sportive, ma anche culturali. Per esempio, grazie a pagine scritte per ricordare pezzi indimenticabili della storia dello sport italiano. In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, è disponibile in tutte le librerie il volume “Cortina 1956. Le prime Olimpiadi bianche in Italia”. Un libro scritto dal giornalista Massimo Spampani con la storica dell’arte Eleonora De Filippis, promosso dalla Fondazione Marsilio Arte con il patrocinio del Comune di Cortina.

Cortina 1956, le prime Olimpiadi bianche in Italia

Attraverso un racconto ricco di testimonianze, aneddoti e immagini d’epoca, Spampani (ampezzano di nascita) ha ripercorso un evento che ha segnato l’ingresso ufficiale dell’Italia nella storia dei Giochi Olimpici. Cortina 1956 fu la prima edizione delle Olimpiadi con il tricolore sullo sfondo, un evento capace di lasciare un segno indelebile nell'immaginario collettivo italiano. La curatrice Eleonora De Filippis, che firma la seconda sezione del volume, racconta l’evoluzione dell’immagine di Cortina a livello internazionale, soffermandosi anche sul rinnovamento urbanistico e architettonico della città in occasione dei Giochi Olimpici Invernali. Il volume verrà presentato per la prima volta il 10 agosto proprio a Cortina, nell’ambito della rassegna “Una Montagna di Libri”, e rafforzerà il legame tra il passato e il futuro dello sport invernale italiano.

Lo Stadio Olimpico del Ghiaccio, il simbolo di un'era

Le Olimpiadi torneranno a Cortina settant'anni dopo quella storica prima volta e ad accoglierle sarà lo Stadio Olimpico del Ghiaccio, teatro di gare memorabili nel 1956. Riqualificato e reso accessibile grazie all’impegno di Mit e Simico, ospiterà le gare di curling di Milano Cortina 2026. A fare gli onori di casa sarà Stefania Constantini, campionessa olimpica in carica nel doppio misto. Simbolo dell’eredità sportiva ampezzana, lo Stadio del Ghiaccio fu il primo impianto a essere trasmesso in diretta televisiva durante un’Olimpiade, diventando emblema di un’epoca. Tra pochi mesi tornerà protagonista in una Cortina che guarda al futuro.