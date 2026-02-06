circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Mariah Carey e il segreto del 'gobbo' nella cerimonia di Milano Cortina - Video

La star americana interpreta Nel Blu, dipinto di Blu. Il dettaglio tecnico...

Mariah Carey
Mariah Carey
06 febbraio 2026 | 21.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mariah Carey protagonista della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La star americana si esibisce a San Siro sulle note di Nel Blu, dipinto di Blu. La versione del capolavoro di Domenico Modugno proposta da Carey strappa applausi al pubblico di San Siro, la cantante offre un'interpretazione appassionata con una certa padronanza del testo in italiano.

Un aiuto fondamentale, probabilmente, arriva dal gobbo 'sui generis'. I video realizzati allo stadio e pubblicati sui social mostrano il testo che scorre sotto gli occhi di Mariah Carey: ogni parola viene 'tradotta' in un vocabolo che riproduce la pronuncia più vicina all'originale italiano. Il testo è incomprensibile, il risultato sonoro alla fine è positivo...

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mariah carey olimpiadi milano cortina
Vedi anche
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export

In collaborazione con

Eni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza