Milano Cortina, la 18enne Flora Tabanelli torna a scuola dopo il bronzo alle Olimpiadi con standing ovation

La campionessa azzurra di sci freestyle, sul terzo gradino del podio nel big air, ha riabbracciato i suoi compagni di classe

Flora Tabanelli - Fotogramma/IPA
Flora Tabanelli - Fotogramma/IPA
26 febbraio 2026 | 10.47
Redazione Adnkronos
Flora Tabanelli torna a scuola dopo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina ed è festa grande. La campionessa azzurra, salita sul terzo gradino del podio nello sci freestyle, specialità big air, ha riabbracciato i suoi compagni di classe dopo l'impresa ai Giochi. Solo una settimana fa, allo Snow Park di Livigno, la 18enne azzurra (la più giovane medagliata italiana alle Olimpiadi) aveva stupito tutti agguantando un bronzo grandioso in finale, nonostante un brutto infortunio al ginocchio a novembre.

Flora frequenta l'ultimo anno del liceo artistico della Scuola Ladina di Fassa, indirizzo Design ed è iscritta al progetto Ski & Ice College Val di Fassa, che le permette di portare la carriera sportiva di alto livello accanto agli studi liceali. Al suo arrivo, con la medaglia al collo, è stata accolta da un lungo applauso e dalla standing ovation dei compagni. Archiviata l'impresa, avrà tra pochi mesi un'altra grande prova da superare: l'esame di maturità.

Milano Cortina Flora Tabanelli Tabanelli scuola Olimpiadi
