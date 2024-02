Visita notturna al Colosseo per il presidente argentino Javier Milei, a Roma per incontrare Papa Francesco, Giorgia Meloni e il presidente Sergio Mattarella. Accompagnato dalla sorella Karina, in veste di segretaria generale della Presidenza, Milei in giacca di pelle nera e look informale, ha fatto il turista all'interno dell'anfiteatro Flavio postando anche una foto su Instagram.