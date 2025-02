MIMIT. Mini contratti di sviluppo per gli investimenti in tecnologie critiche

300 milioni di euro per promuovere investimenti produttivi grazie ai Mini contratti di sviluppo, strumento agevolativo introdotto dal decreto 12 agosto 2024, volto a sostenere la realizzazione di investimenti nell'ambito della piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP). Si apre il prossimo 5 febbraio, fino al 8 aprile 2025, la possibilità di chiedere un contributo a fondo perduto per imprese, anche di grandi dimensioni, nelle seguenti regioni italiane: Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.

I programmi di investimento proposti dalle aziende dovranno avere importi non inferiori a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro e potranno prevedere la creazione di una nuova unità produttiva; l’ampliamento della capacità di produzione di un’unità produttiva esistente oppure la riconversione o ristrutturazione di un’unità produttiva esistente.

I piani di investimento ammissibili sono quelli che, attraverso lo sviluppo e/o la fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, dovranno essere in grado di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema. In particolare, i piani di investimento dovranno riguardare le tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech; le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette; biotecnologie.

Per ulteriori informazioni: Mini Contratti di sviluppo