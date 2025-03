Astra Make-Up, con FiloBlu partnership per rafforzare presenza digitale

Astra Make-Up, beauty brand italiano con 35 anni di expertise, ha scelto FiloBlu, società specializzata nell’accelerazione del business online e parte di Celeste Commerce Hub, per rafforzare la propria presenza digitale. L’obiettivo è consolidare l’identità del brand online e migliorare l’esperienza utente attraverso un ecosistema digitale evoluto e performante. Il primo passo di questa collaborazione è stato lo sviluppo di un nuovo sito internazionale su Shopify, una vetrina digitale accessibile ai mercati esteri per presentare l’offerta Astra Make-Up a un pubblico globale. Successivamente, il sito e-commerce dedicato al mercato italiano è stato rinnovato, aggiornando l’immagine digitale del brand, ottimizzando la strategia di vendita online e migliorando la customer experience. La nuova piattaforma ha permesso di semplificare la navigazione degli utenti, valorizzare l'ampio catalogo prodotti e di ottimizzare le interazioni, garantendo un percorso d’acquisto senza frizioni.

"Collaborare con Astra Make-Up in un progetto di crescita online rappresenta un’opportunità strategica per mettere a fattor comune competenze, know-how ed esperienza nel settore beauty - commenta Alberto Arcolin, ceo di FiloBlu -. Con il brand stiamo costruendo una partnership solida, fondata sulla fiducia e sui risultati, condividendo una visione strategica e un percorso di crescita digitale, supportati dalle diverse competenze all’interno della Commerce Hub Celeste". La collaborazione tra Astra Make-Up e FiloBlu punta a far crescere le performance online del brand attraverso un’identità visiva rinnovata, capace di riflettere al meglio i valori e l’essenza del marchio, garantendo coerenza e autenticità nella comunicazione digitale. Parallelamente, per migliorare l’esperienza utente, sono stati introdotti diversi aggiornamenti tecnici, tra cui l’aggiunta della lingua spagnola al sito vetrina per il mercato estero e l’ottimizzazione delle pagine prodotto con video tutorial dettagliati, che mostrano texture, applicazione ed effetto finale dei cosmetici.

Questa revisione tecnologica e visiva si è posta un duplice obiettivo: rafforzare la comunicazione del marchio e offrire un'esperienza e-commerce all’altezza delle aspettative dei clienti. Per supportare questa evoluzione, The Brandformance Society, la unit di Commerce Hub Celeste specializzata in comunicazione e marketing, è stata coinvolta per incrementare la visibilità e le performance online di Astra Make-Up. Il percorso è iniziato con la migrazione al nuovo sito, accompagnata dalla progettazione di un menu e di una homepage più intuitivi e funzionali. Parallelamente, è stato avviato un piano editoriale per il blog, con contenuti di valore sul mondo beauty, tra cui guide 'how to' e articoli dedicati agli eventi stagionali. Nonostante l’elevata competitività del settore, sono stati ottenuti ottimi risultati nelle ricerche organiche, conquistando diverse prime posizioni per parole chiave strategiche.

A partire da ottobre 2024, la gestione di campagne di digital advertising su Google e Meta Ads, attraverso una strategia mirata, ha contribuito a una crescita significativa delle entrate online. Google Ads è diventato il terzo canale chiave, evolvendo da strumento di brand awareness a leva di conversione, mentre su Meta i contenuti sono stati diversificati per ottimizzare le performance. Grazie a questa strategia integrata, Astra Make-Up sta rafforzando la sua presenza digitale, migliorando la visibilità nei risultati di ricerca e costruendo un ecosistema digitale sempre più solido e competitivo. Oggi, il brand può contare su un’esperienza utente ottimizzata e una presenza online sempre più rilevante nel panorama beauty internazionale. “La partnership con FiloBlu e la collaborazione di questi mesi rappresenta per noi un importante asset - afferma Simone Settimi, general manager Astra Make-Up -. Questa sinergia, finalizzata ad implementare la nostra identità digitale e renderla riconoscibile anche al di fuori del mercato italiano, si inserisce all’interno di una strategia più ampia volta ad accrescere la nostra brand awareness all’estero e renderci riconoscibili nei mercati extra Italia, rafforzando il nostro posizionamento come brand accessibile a chiunque, dovunque".