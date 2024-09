Bata compie 130 anni e collabora con l’Accademia Teatro alla Scala

Ogni donna, con il suo stile e le sue scelte, deve sempre sentirsi sicura di sé stessa e del suo cammino: 'Make your way'. È con questo claim-manifesto che Bata celebra il 130esimo anniversario dalla sua fondazione, che non solo apre una nuova era per il brand, ma rappresenta l’evoluzione della sua storica eredità che mette sempre al centro le donne nel loro percorso di crescita personale e professionale. “Con Make your way celebriamo il potenziale femminile e guardiamo al futuro con determinazione portando avanti una tradizione che accompagna le donne e gli uomini in tutto il mondo, creando collezioni di calzature di qualità e di tendenza, in linea con i nostri valori fondanti - afferma il neo - presidente di Bata Europe, Marco Agnolin -. Perché supportare i loro passi, con stile e con impegno a 360 gradi, rappresenta da sempre la nostra missione”.

A farsi paradigma di un engagement che si rinnova costantemente è la Ballerina capsule collection che rilegge l’iconico modello Batovka di Bata, la scarpa realizzata in tessuto e pelle, nata dal genio creativo del founder del brand che, nel secolo scorso, rivoluzionò il settore calzaturiero. In un'epoca in cui le calzature interamente in pelle erano la norma, Bata riuscì a offrire una scarpa di alta qualità a un prezzo democratico, conquistando rapidamente il mercato e definendo così l'identità dell’azienda, che nel tempo si affermerà come leader nella produzione di calzature. Nella sua reinterpretazione in chiave contemporanea studiata proprio per l’anniversario, assume la forma della classica ballerina, dall’ anima bimaterica, e si declina in due versioni differenti– una con elastico e fusciacca, l’altra dalla linea essenziale e con fiocco -, proposte in diverse varianti cromatiche e di texture.

Testimonial di una scarpa che esprime non solo il legame tra il passato e il futuro del brand, ma si fa simbolo di femminilità elegante, indipendente e inclusiva, anche per il suo essere accessibile e indossabile da chiunque, è Megan Ria, la talentuosa e versatile ballerina che, dopo essersi imposta nei talent televisivi, ha costruito la sua carriera con dedizione e passione. La scelta di Bata di renderla protagonista della sua campagna riflette il percorso di una donna che, attraverso la danza, ha trovato la sua strada e rappresenta un’ispirazione per le altre donne a fare altrettanto. E proprio in questo solco si inserisce 'Bata proudly supports women in dance', il progetto che arricchisce l’impegno di Bata nell’empowerment femminile nella danza grazie alla sponsorship con la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, incentrata in particolare sui corsi femminili dal primo al quinto.

Il contributo del brand Bata per l’anno 2024-25 sarà destinato al sostegno di un percorso formativo che si caratterizza per un’attenzione completa alla persona, seguita in ogni fase della sua crescita umana e professionale. Le allieve dell’Accademia, infatti, affrontano un periodo di studi tanto intenso quanto appassionante, che non solo alterna lo studio in sala alla costante esperienza sul palcoscenico, ma che si arricchisce di masterclass e incontri con coreografi e danzatori di fama internazionale che accrescono le loro qualità tecniche ed espressive. Perché tutte sono accomunate dallo stesso sogno: diventare artiste complete, capaci di scrivere nuove pagine nella storia della danza. "Il nuovo posizionamento, la capsule e la collaborazione con l'Accademia Teatro alla Scala sottolineano l'impegno del brand nel promuovere l'empowerment femminile, creando opportunità concrete per le donne e incoraggiandole a perseguire i propri sogni con fiducia e determinazione" conclude Agnolin.