Cnmi Fashion Trust Grant 2025, svelati i 10 finalisti

Camera Moda Fashion Trust ha svelato finalisti della quinta edizione dei Cnmi Fashion Trust Grant, iniziativa dedicata ai brand indipendenti del Made in Italy che grazie a questo programma possono accedere ad un supporto finanziario, oltre che a un percorso di business mentoring e one-to-one tutoring offerto dal prestigioso network del Trust. Il bando per la partecipazione al progetto è stato lanciato da Camera Moda Fashion Trust sul proprio sito lo scorso gennaio e tra le circa 80 candidature un comitato tecnico ha selezionato 10 finalisti: Giuseppe Buccinnà, Cavia, Federico Cina, Lessico Familiare, Victor Hart, Institution, Saman Loira, Francesco Murano, Domenico Orefice, Moja Rowa.

Per questa edizione, il comitato internazionale che selezionerà fra i finalisti i beneficiari del Cnmi Fashion Trust Grant 2025 sarà composto da esperti del settore. Giovedì 29 maggio, durante un incontro con il comitato di valutazione, i finalisti presenteranno le proprie collezioni ed esporranno il proprio progetto di potenziale utilizzo dei fondi. In seguito, il comitato selezionerà un massimo di tre brand ai quali, a partire da giugno 2025, sarà dedicato un percorso di supporto mirato allo sviluppo del proprio marchio. I designer selezionati avranno l’opportunità, infatti, di accedere ad una serie di consulenze strategiche fornite da esperti del mondo della moda italiana, oltre ad un supporto finanziario. Creatività, progettualità strategica e attenzione alla sostenibilità sono alcuni dei principali criteri che verranno applicati in fase di selezione. In questa edizione saranno assegnati tre grant del valore di 50mila euro ciascuno a tre designer selezionati dal comitato internazionale di valutazione.

La realizzazione della quinta edizione dei Cnmi Fashion Trust Grant è stata resa possibile grazie al sostegno del Patron Style Capital Sgr, società di gestione di fondi di Private Equity che investe nel settore della moda e del lusso. Si ringrazia Fondazione Sozzani per la dedizione alla promozione delle nuove generazioni di creativi e per il costante impegno nella diffusione di iniziative culturali orientate a una maggiore consapevolezza sociale e ambientale. “Il futuro - afferma Carlo Capasa - non può ignorare la nuova generazione di creativi, per questo Cnmi lavora al fianco di Camera Moda Fashion Trust per sostenerli nella creazione di collezioni che guardano al futuro e alla sostenibilità, e per aiutare i designer indipendenti nelle fasi di sviluppo del proprio brand".

Commentano Umberta Gnutti Beretta e Warly Tomei: "Sostenere la nuova generazione di designer del Made in Italy è la nostra missione principale. Sono un motore di cambiamento verso la sostenibilità e un valore fondamentale per l'economia italiana".

Aggiunge Roberta Benaglia, ceo di Style Capital Sgr: "Nel corso della mia carriera professionale ho sempre cercato di sostenere il Made in Italy e il suo sistema industriale. Questa nuova generazione di talenti rappresenta l’espressione creativa del Paese e ritengo sia quindi doveroso fornire a questi ragazzi, con il supporto di Cnmi, una concreta opportunità di crescita professionale". I grant saranno assegnati durante il Gala Dinner dei Cnmi Fashion Trust Grant 2025, che si terrà giovedì 29 maggio presso Villa Necchi Campiglio. Durante la serata, i beneficiari riceveranno i grant alla presenza del comitato, di giornalisti, dei brand associati di Cnmi e di leader del settore.