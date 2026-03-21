Da Franz Kraler l’omaggio alla tradizione sartoriale napoletana con E.Marinella

Alla WinteRace di Cortina, la boutique Franz Kraler di Corso Italia, ha ospitato E. Marinella, storica maison napoletana che da oltre un secolo custodisce una delle tradizioni più riconoscibili dello stile italiano. Fondata a Napoli, nel negozio della Riviera di Chiaia, spesso descritto come un piccolo angolo di Londra affacciato sul Golfo, Marinella ha costruito la propria identità attorno a un oggetto essenziale: la cravatta. Un accessorio che nel tempo è diventato simbolo di misura, eleganza e continuità sartoriale. Ancora oggi ogni cravatta E. Marinella nasce da un processo interamente artigianale.

Le sarte, protagoniste d’eccezione dell’evento cortinese, lavorano la seta secondo tecniche tramandate di generazione in generazione, seguendo gesti precisi che garantiscono qualità, equilibrio e durata nel tempo. Maurizio Marinella, ha accompagnato gli ospiti alla scoperta dell’arte sartoriale che da oltre cent’anni definisce l’identità della maison. La serata è stata anche l’occasione per presentare un foulard iconico dedicato alla WinteRace, ispirato all’atmosfera di Cortina e al fascino delle vetture storiche che ogni anno attraversano le Dolomiti. Un accessorio che traduce in tessuto lo spirito della corsa, tra eleganza e memoria automobilistica.

A rendere omaggio alle radici partenopee di Marinella è Campomarzio70, punto di riferimento per le fragranze di ricerca e per la cultura olfattiva. Per l’occasione ha proposto un’esperienza sinestetica attraverso The Essential Cocktail, linea di drink in cui l’alta profumeria incontra il mondo della mixology. Il cocktail creato in esclusiva per l’evento ha come protagonista il fiore d’arancio, evocazione di uno dei profumi simbolo di Napoli. La creazione si ispira a Club70, fragranza che Anomalia Paris ha dedicato a Campomarzio70: un jus vibrante e sofisticato che fonde il savoir-faire francese con l’artigianalità mediterranea. Un incontro tra sartoria, profumeria e mixology che prende forma nel contesto della WinteRace, dove tradizione e stile continuano a dialogare nel tempo.

La giornata conclusiva è dedicata alla dimensione più intima delle Dolomiti. Dal Lago di Landro, storica via di accesso tra Cadore e Pusteria, si raggiungono il Lago di Dobbiaco e Dobbiaco, località legata anche alla figura di Gustav Mahler, che qui compose alcune delle sue ultime opere.. Dopo il passaggio in Val Badia tra il Passo Furcia e San Vigilio di Marebbe, il percorso toccherà Brunico per la sosta pranzo e la visita al Museo della Montagna di Messner. Lungo la strada del ritorno si attraverseranno San Candido e Sesto, ai piedi delle Tre Cime, prima di raggiungere Cortina passando dal Lago di Auronzo e poi dal Lago di Misurina, storicamente luogo di villeggiatura e cura, incorniciato da alcune delle pareti più celebri delle Dolomiti.