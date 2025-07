Da Makecampus 14 borse di studio per programma di alta formazione

Makecampus, progetto della Fondazione Antonio Lombardi Onlus supportata dalla holding Magister Group spa, offre 14 borse di studio a 14 studenti di talento per un programma di alta formazione di 9 mesi, equiparabile a un master con un indirizzo prevalente di progettazione e sviluppo prodotto. Il Gruppo Magister è un’azienda italiana, nata nel 1987, con oltre 300 consulenti e più di cinquanta filiali che offrono servizi integrati con focus sul mondo del lavoro e delle risorse umane. La holding, tramite le sue consociate, si occupa di somministrazione, ricerca e selezione, gestione del personale, formazione per le aziende e dei servizi di orientamento per la ricerca attiva di lavoro.

Makecampus nasce dalla volontà di Antonio Lombardi, fondatore del Gruppo Magister, e dal suo desiderio di creare valore attraverso la formazione di giovani figure professionali che vengano incontro alle esigenze delle aziende di moda. Makecampus offre un programma completamente gratuito per gli studenti, coinvolgendo docenti provenienti da prestigiose università, come Università Bocconi di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, La Sapienza, 24 Ore Business School e manager e professionisti con esperienze significative nelle più conosciute aziende del settore moda.

Tramite il costante dialogo con le aziende, Makecampus indirizza i suoi studenti verso quelle professioni che il mondo della moda cerca e che spesso trova con difficoltà, giovani capaci di affrontare tutte le fasi di progettazione di un prodotto, dal design, anche in 3D, allo sviluppo prodotto. Makecampus, fiore all'occhiello del Gruppo Magister, premia un numero limitato di giovani offrendo loro un percorso di alta formazione con sbocchi professionali quali: product manager, designer 2D e 3D tessuto e maglieria, graphic designer, ricercatore di tessuti e materiali, modellista, responsabile sartoria e confezione e buyer. Non solo, Makecampus è in grado di prendersi carico di ricerche, sperimentazioni e progetti per quelle aziende che ritengano utili ulteriori studi e approfondimenti. In questi progetti, gli studenti sono seguiti da manager e professionisti che operano nel settore del tessile e della maglieria.