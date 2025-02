Etro, le espadrillas in collaborazione con Castañer

Etro collabora con Castañer, storica azienda spagnola di calzature di lusso. Un sodalizio che unisce i valori fondanti di entrambe le realtà: artigianalità, eredità culturale e creatività, per dare vita a una fusione armoniosa tra tradizione senza tempo ed eleganza contemporanea. La collezione di espadrillas si ispira a tre temi principali che reinterpretano l'immaginario di Etro attraverso tessuti iconici, una lavorazione meticolosa e intrecci naturali impreziositi da dettagli ricamati.

I modelli in arnica, lo storico tessuto di Etro, uniscono la stoffa alle tipiche suole in corda di Castañer, declinate in diverse altezze. La collezione include anche espadrillas con cuciture decorative sulla tomaia e mocassini da uomo. L’iconico motivo Paisley viene reinterpretato in una versione arricchita da ricami Cornely, presenti sia su modelli flat che su sling-back e ankle boot, questi ultimi introdotti appositamente per la collaborazione con la maison milanese.

La proposta con ricami applicati celebra la tradizione e il Dna di Etro attraverso raffinati ricami floreali, con rose e boccioli multicolori, realizzati sulle basi in rafia dei sandali con zeppa e dei mules bordati con profili a frange. La nuova capsule collection Etro X Castañer è disponibile da febbraio 2025 nelle boutique Etro, su etro.com, su castaner.com e presso una selezione di rivenditori e piattaforme di e-commerce a livello globale.