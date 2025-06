Ferragamo collabora con Porsche

Ferragamo e Porsche, due brand che rappresentano - ognuna nel loro settore - l'eccellenza nel design, nella creazione di prodotti di altissima qualità e cura del dettaglio, collaborano per la realizzazione di due modelli esclusivi in occasione del 40° anniversario di Porsche Italia. Protagoniste sono una Porsche 911 Carrera 4 GTS e una Taycan 4S, - proposte esclusivamente per il mercato italiano e realizzate da Porsche Exclusive Manufaktur.

La personalizzazione, realizzata in collaborazione con Ferragamo, riguarda sia gli interni che gli esterni delle vetture, la cui principale caratteristica è l’esclusivo colore “Blusogno”, una tonalità di blu che alla luce del sole vira leggermente al viola, e già impiegato da Ferragamo per alcuni capi di RTW e per la pelle dell’iconica Hug bag. È un blu intenso, luminoso e vivido allo stesso tempo, una tonalità che per la sua bellezza emozionante avvicina alla dimensione del sogno.

La carrozzeria è inoltre percorsa da sottili linee bianche che ne sottolineano l’aerodinamicità. All’interno, i profili tubolari bianchi definiscono i sedili, aggiungendo l’eleganza sofisticata del Made in Italy al design di Porsche. Il “Blusogno” decora anche il volante sportivo GT, la consolle centrale così come la custodia porta documenti e il portachiavi, e altri dettagli degli interni, sia nelle parti in pelle che in quelle rigide in legno di paldao.

I cerchi delle ruote, anch’essi verniciati in “Blusogno”, sono impreziositi da sottili linee bianche dipinte a mano. Al loro centro l’iconico stemma Porsche si dipinge di rosso, in omaggio al colore simbolo di Ferragamo. L’edizione speciale include anche un telo copri-auto personalizzato dello stesso colore, con profili bianchi, stemma Porsche sul davanti e scritta Ferragamo bianca sui lati.

Salvatore Ferragamo e Ferry Porsche condividevano la stessa visione: entrambi pionieri, hanno realizzato il proprio sogno gettando le basi per una storia di successo che continua ancora oggi. Salvatore Ferragamo raggiunse la fama a Hollywood realizzando scarpe su misura per le star del cinema. Nel 1927, il “Calzolaio dei Sogni” tornò in patria e si stabilì a Firenze. Nel 1948 Ferry Porsche realizzò il suo sogno di costruire un’auto sportiva: la 356 “No. 1” Roadster, modello che ha segnato l’esordio di un marchio prestigioso.

“Quando Porsche ha chiesto a Ferragamo di contribuire a questo anniversario attraverso l’edizione limitata di due esemplari di auto, la nostra reazione è stata quella di cambiare il meno possibile concentrandoci sull’aggiunta di alcuni dettagli sofisticati, perché Porsche è già perfetta”, ha affermato Leonardo Ferragamo, Presidente di Salvatore Ferragamo. “L’obiettivo principale di questa collaborazione è stato quello di creare una sinergia autentica e significativa tra due marchi iconici che condividono la passione per il design, il rispetto per la tradizione e il coraggio di innovare per raccontare una storia emozionale legata al sogno. Mio padre Salvatore è stato definito “the Shoemaker of Dreams”: similmente, Porsche porta avanti il concetto di “Driven by Dreams”. “Il nostro sogno era quello di dare vita a qualcosa di veramente unico, che incarnasse lo spirito che ci guida da quarant’anni, ovvero lo stile Porsche unito alla cultura e al gusto estetico italiani. Per questo abbiamo scelto Ferragamo come partner per il progetto, un brand al quale ci legano valori quali l’eccellenza artigianale, un’eleganza intramontabile e una cura maniacale per i dettagli”, ha aggiunto Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia. “La collaborazione con Ferragamo e il team di Porsche Exclusive Manufaktur a Zuffenhausen ci ha permesso di realizzare questa visione con autenticità e lungimiranza, valori che continueranno ad ispirarci e guidarci anche in futuro”.