circle x black
Cerca nel sito
 

Francesco Scognamiglio, con 'The Resurrection' la couture è spirituale

Lo stilista partenopeo presenta la sua nuova collezione, un'ode alla bellezza e alla rinascita

Tra look della collezione couture 'The Resurrection' di Francesco Scognamiglio
Tra look della collezione couture 'The Resurrection' di Francesco Scognamiglio
30 gennaio 2026 | 14.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tra sacro e profano, e sensualità couture, Francesco Scognamiglio torna a raccontare il suo universo creativo con 'The Resurrection', una collezione che incarna perfettamente l’estetica dello stilista napoletano, da sempre sospesa tra spiritualità e raffinatezza estrema. La collezione intende essere un racconto spirituale e un’ode alla bellezza e alla sua rinascita. Superfici di bouillonné costruiscono una materia viva, sulla quale emerge l’immagine di un Cristo argentato, fulcro simbolico della collezione. L’iconografia ritorna, ricamata e incrostata, racchiusa in una cornice barocca che definisce una lunga tunica in chiffon bianco candido, dove purezza e rigore formale si incontrano.

La luce diventa elemento strutturale e attraversa abiti scultorei in cristallo bianco e nero, sostenuti da corsetterie architettoniche dalle coppe a cono, espressione di una femminilità forte e controllata, cifra stilistica che da sempre caratterizza il lavoro del designer partenopeo. Le tonalità dell’azzurro cielo e dell’aqua bohemica illuminano un abito impalpabile in tulle, ricamato di cristalli che scorrono sul corpo con effetto liquido, protetto da un macro-giacchino di pelliccia verde menta.

La narrazione si apre poi a un giardino di fiori in cristalli e paillettes tridimensionali, adagiati su veli di tulle nelle sfumature delicate del fior di maggio, richiamando quell’immaginario romantico e visionario che da sempre attraversa le collezioni di Scognamiglio. Seguono abiti in crinolina, ricamati con pietre preziose e cristalli nascosti dietro sapienti drappeggi di tulle, scanditi da elementi decorativi speculari in cristallo e argento, che reinterpretano l’archetipo della sposa aristocratica, simbolo dell’alta moda e della maison. Con 'The Resurrection', Francesco Scognamiglio riafferma una couture simbolica e profondamente identitaria, dove materia e visione contemporanea convivono e confermano il suo ruolo di interprete sensibile e raffinato del sogno sartoriale italiano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
couture spiritualità rinascita bellezza sensualità
Vedi anche
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza