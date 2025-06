GR10K firma capsule collection con 10 Corso Como

GR10K e 10 Corso Como presentano una capsule collection realizzata interamente con materiali impermeabili provenienti da deadstock, originariamente sviluppati per uniformi industriali e da lavoro. La collaborazione include un’etichetta con il motivo iconico di 10 Corso Como ricamato in rosso e artwork creati da GR10K. La capsule GR10K x 10 Corso Como è composta da quattro capi: WR Parka, WR Shell Jacket, WR Bomber e Soil Sack. Ognuno di essi prende ispirazione da una funzione e da una referenza workwear specifica: il WR Parka è un adattamento delle divise usate da un contractor di servizi energetici; la WR Shell Jacket deriva da una giacca da addestramento militare degli anni ’80; la WR Bomber si ispira all’outerwear usato dai driver di una compagnia logistica di bevande; infine la Soil Sack riprende il design di un sacco da cantiere per detriti, reinterpretato per un uso urbano.

Ogni giacca presenta: zip con tiretti in filo d’argento e dettagli funzionali come polsini regolabili, tasche multiple e coulisse. Pensata dall’iconico concept store e dal brand italiano emergente, la capsule collection prende ispirazione dal mondo dell’abbigliamento da lavoro per offrire capi tecnici, prodotti in Italia con materiali di riuso riadattati per una nuova funzione. Ad eccezione della Bomber Jacket - realizzata con un tessuto deadstock proveniente da una produzione in surplus destinata originariamente alle uniformi delle forze dell’ordine - gli altri capi della collezione sono prodotti con un materiale inizialmente predisposto per l’uniforme di un’azienda di telecomunicazioni, ma mai utilizzato. Anche se classificato come difettoso, il tessuto ha mantenuto tutte le sue proprietà di impermeabilità e antivento.

In occasione del lancio della collezione, dal 21 al 24 giugno, GR10K presenta inoltre: 'So lovely to hear from you', un’installazione sonora performativa e site-specific che trasforma il Mezzanino di 10 Corso Como in uno spazio intimo e indipendente.