Gucci svelerà la collezione Cruise 2026 a Firenze il 15 maggio 2025

Gucci sceglie Firenze per presentare la collezione Cruise 2026 del direttore Creativo Sabato De Sarno. La location dello show, che si terrà il 15 maggio 2025, sarà annunciata in seguito, come ha annunciato oggi la Maison.

Ripercorrendo il viaggio di Guccio Gucci, iniziato a Londra dove il lavoro come porter al Savoy hotel lo ispirò ad aprire l'omonimo negozio di pelletteria al suo ritorno a Firenze nel 1921, Sabato De Sarno sceglie ora di celebrare la città che rappresenta le radici di Gucci, dopo aver presentato la sua prima collezione Cruise nella capitale britannica nel maggio di quest'anno.

Un viaggio nel cuore di Gucci, la sfilata celebrerà il legame indissolubile tra la Maison e la città di Firenze, culla dell'artigianato e della creatività italiana, riaffermando la visione contemporanea del direttore creativo Sabato De Sarno, profondamente radicata nell'heritage e nell’influenza senza tempo di Gucci.