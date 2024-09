Gutteridge inaugura nuovo store milanese

Gutteridge apre un nuovo store a Milano in Corso Vittorio Emanuele II. La storica firma anglo-napoletana del Gruppo Capri fondato da Nunzio e Anna Colella, attualmente guidato insieme ai figli Salvatore, Francesco, Marianna e Veronica, ha inaugurato il negozio con un evento volto a mettere in luce il patrimonio sartoriale che da sempre contraddistingue il brand. Una combinazione di tradizione e artigianalità con oltre 140 anni di storia e un racconto sartoriale che ha inizio nel cuore di Napoli del 1878 grazie all’intuizione dello scozzese Michael Gutteridge. Il bagaglio storico di Gutteridge pone le sue radici proprio all’interno del concetto di boutique.

La prima sede fu un piccolo spazio nella Piazza Dante di Napoli che verso la fine dell’Ottocento, Gutteridge trasferì all’interno del maestoso Palazzo Zevallos di Stigliano, in Via Toledo, nel cuore della città, contribuendo ad accrescere la notorietà del brand fino a diventare una vera istituzione napoletana che si diffuse prima Italia e poi all’estero. Lo spazio del nuovo flagship, completamente riprogettato, è pensato per minimizzare le barriere visive tra interno ed esterno, favorendo un’interazione fluida con l’ambiente circostante. L'atmosfera è quella di uno spazio multi-materico in perfetto equilibrio tra stile retail e comfort domestico, con elementi in noce Canaletto, marmo Patagonia, marmo Levanto, marmo verde, ottoni e paglia di Vienna. Il piano terra accoglie i clienti con l'area commerciale, mentre il piano interrato è dedicato all’esposizione di prodotti di diverse merceologie e alla sartoria manuale, novità assoluta pensata per offrire un'esperienza di shopping ancora più personalizzata.

In occasione della nuova apertura lo stile sartoriale di Gutteridge incontra la creatività dell’artista Gianpiero D’Alessandro designer, artista e grafico napoletano classe 1991. Forte della sua collaborazione accanto al cantante di fama mondiale Justin Bieber prima come creative director del suo brand Drew House e poi come co-fondatore di InBetweeners, il progetto Nft. Ha collaborato anche con personaggi e marchi come Snoop Dogg, Netflix, Nike, Levi's, Dolce & Gabbana. Gianpiero ha realizzato con Gutteridge una serie di grafiche che diventano l’anima delle tote bag.

La collaborazione inizia con 'Fantasy Milan - Limited edition opening', ritrae il Duomo di Milano, verrà svelata in esclusiva e distribuita in occasione dell’evento ed omaggiata agli ospiti. Le altre illustrazioni traggono ispirazione dalla storia valoriale del brand, partendo dalle origini unendo lo stile British '5pm', con la raffigurazione delle iconiche tazzine da the, alla tradizione napoletana 'Coffee Break' con la macchinetta del caffè fino ad abbracciare l’artigianalità sartoriale con ago e bottoni, verranno distribuite successivamente in giornate dedicate da settembre a dicembre presso gli store di Corso Vittorio Emanuele II e Via Dante, 12 di Milano.