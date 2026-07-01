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IVisionatici Music Festival, al Mosso di Milano la finale nazionale

A Valeria Rossi verrà consegnato il premio Donne in musica, per celebrare i 25 anni dalla pubblicazione del suo brano 'Tre parole'

IVisionatici Music Festival, al Mosso di Milano la finale nazionale
01 luglio 2026 | 15.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’ 8 luglio, presso il mosso di Milano, si terrà la finale nazionale della quinta edizione dei IVisionatici Music Festival: il contest musicale per artisti emergenti a carattere sociale e internazionale indetto da IVisionatici e patrocinato dal Nuovo Imaie e dal Comune di Milano. Durante l’evento, si esibiranno i 20 artisti finalisti, selezionati durante le dieci semifinali dal vivo del contest, tenutesi in alcune delle principali città d’Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli e Bologna. Gli artisti verranno valutati da una giuria di qualità composta da professionisti del settore: la cantautrice Valeria Rossi, l’autore Luca Sala, lo speaker radiofonico Fabrizio Gaias, la giornalista Vittoria Martinotti, ed Elisa Valdina, responsabile di mosso. Presidente di giuria sarà Luca Sala.

A Valeria Rossi verrà consegnato il premio Donne in musica, riconoscimento conferito per celebrare i 25 anni dalla pubblicazione del suo celebre brano 'Tre parole'. Ospiti musicali della finale saranno Senza Cri e DINìCHE. A presentare l’evento sarà lo speaker radiofonico Maurizio De Bari, mentre Vittoria Sciacca sarà l’opening act della serata. La finale sarà aperta al pubblico e avrà inizio con un blue carpet, durante il quale sfileranno artisti e ospiti. Alessandro Ambrosino e Alessandro Criscuolo di Liberty Music intervisteranno i finalisti e realizzeranno contenuti a loro dedicati. Sarà, inoltre, presente in loco Dafne Eleonora che, con la sua realtà, realizzerà creazioni personalizzate per ogni artista. Lo scopo de IVisionatici Music Festival è quello di promuovere e garantire visibilità ad artisti singoli, duo e band, favorendo loro i mezzi concreti per poter realizzare il proprio progetto musicale.

Il montepremi della quinta edizione prevede un contributo economico di mille euro al vincitore assoluto del contest. I vincitori delle categorie Interpreti e Cantautori riceveranno: la registrazione o distribuzione di un brano inedito, un mese di ufficio stampa, esibizioni in altri festival gemellati, masterclass formative, tour radiofonico, interviste, consulenza manageriale, certificazioni e molti altri premi. Inoltre, 10 finalisti su 20 riceveranno la registrazione o la distribuzione di un brano inedito.

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IVisionatici Music Festival Mosso di Milano Donne in musica Tre parole Artisti emergenti Contest musicale
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