K-Way, la capsule collection con Coral Gardeners

I capi sono declinati in una color palette che evoca le atmosfere naturali e le tonalità dell'ambiente oceanico: brown corda, nero e blue lagoon

K-Way, il brand dell’iconico antipioggia, ha lanciato una capsule collection in collaborazione con Coral Gardeners, associazione no-profit fondata nel 2017 a Moorea, isola della Polinesia Francese, e dedicata alla conservazione delle barriere coralline. Una collezione speciale, frutto di una collaborazione a quattro mani tra i designer di K-Way e il team dei Coral Gardeners, che consolida ulteriormente la partnership triennale iniziata a settembre 2023 tra il brand che da quasi sessant'anni protegge dall'acqua e dal vento e l’organizzazione guidata dal ceo Titouan Bernicot.

Tra le molteplici iniziative a sostegno dell’attività dei Coral Gardeners spicca una capsule collection progettata per rispondere alle esigenze pratiche e funzionali dei 'giardinieri dei coralli'. Questi specialisti necessitano di abbigliamento tecnico e funzionale adatto alle condizioni atmosferiche imprevedibili delle zone tropicali nelle quali operano, dove piogge improvvise e venti forti sono all'ordine del giorno. Cuore della collezione, che testimonia l’impegno concreto verso la sostenibilità, sono capi realizzati interamente con materiali riciclati e a basso impatto ambientale. La collezione comprende: una T-shirt, un gilet, il celebre 'Le Vrai' K-Way, un pantaloncino corto, un marsupio e un portacellulare.

I capi sono declinati in una color palette che evoca le atmosfere naturali e le tonalità dell'ambiente oceanico: brown corda, nero e blue lagoon. Ogni articolo è inoltre impreziosito da un patch che unisce il logo di K-Way a quello dei Coral Gardeners. Il design e i tessuti sono stati studiati per offrire impermeabilità, idrorepellenza e resistenza al vento, con dettagli tecnici come le cuciture termonastrate che garantiscono una protezione completa contro gli agenti atmosferici. La capsule è disponibile presso gli store K-Way e sul sito online.