K-Way lancia collezione in lana Merino

K-Way arricchisce la sua iconica linea di capispalla introducendo la lana Merino, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo di fibre sintetiche. Scegliendo lana certificata Woolmark, incentrata su qualità e performance, la collezione fall winter 24/25 di K-Way presenta un bomber da uomo e un cappotto lungo unisex, entrambi in lana, ispirati allo stile dell’iconico antipioggia. La lana merino è 100% naturale, rinnovabile, biodegradabile e rappresenta la fibra di abbigliamento più riciclata al mondo. La sua natura resistente garantisce alte prestazioni, mentre la leggerezza, la traspirabilità e le qualità isolanti la rendono la fibra ideale per tutte le stagioni.

Il bomber da uomo è caratterizzato da una zip centrale nei colori iconici di K-Way e un cappuccio integrato, che combina lo stile sportivo e funzionale distintivo del brand. Il cappotto lungo unisex presenta una cintura e un cappuccio integrato, arricchito da un interno vivace a contrasto che dona un tocco contemporaneo al design classico – un perfetto equilibrio tra eleganza e funzionalità. Entrambi i capi sono progettati per esaltare i benefici naturali della lana Merino. La collaborazione tra K-Way e Woolmark rafforza l’impegno a lungo termine del brand verso l'innovazione e l'uso di tessuti tecnici. Questa collaborazione si fonda su valori condivisi, con l'obiettivo di offrire prodotti che uniscono raffinatezza e funzionalità, rispondendo alle esigenze del consumatore attento di oggi.

“Woolmark - afferma Francesco Magri, regional manager di Woolmark, Central & Eastern Europe - è orgogliosa di collaborare con K-Way per promuovere le straordinarie prestazioni della lana Merino australiana. Questa collaborazione ha dato vita a una capsule collection innovativa che combina la naturale resistenza e le performance della fibra di lana Merino agli agenti atmosferici - come acqua, vento e temperatura - con l’iconico stile urbanwear di K-Way. Per Woolmark, è un onore collaborare con un brand che da sempre si distingue per praticità e design, e che, grazie all'uso della lana Merino australiana, conferma il suo impegno verso prestazioni elevate in maniera ancora più sostenibile". La collezione è disponibile in Italia, Francia, Giappone, Corea del Sud e nella regione del Benelux.