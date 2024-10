Kristina Ti sostiene Fondazione Sylva con capsule 'Poncho Tree'

La collezione in edizione limitata sarà disponibile nei negozi Ksnti e parte del ricavato di ogni capo venduto sarà devoluto per contribuire a progetti in corso e futuri

Kristina Ti, il brand made in Italy fondato da Cristina Tardito, sostiene la Fondazione Sylva - organizzazione no-profit che si occupa di rigenerazione ambientale attraverso la riforestazione - con 'Poncho Tree', la capsule collection di maglieria sostenibile in limited edition, che sarà presentata per la prima volta nello store Ksnti di Torino il 29 ottobre. Durante l’evento di preview, 'Secret Wood', saranno esposte le fotografie di Loredana Nemes, artista sostenitrice e amica della Fondazione.

Ispirandosi a questi scatti, Kristina Ti ha creato la capsule collection composta da 9 poncho in lana merino e cashmere di altissima qualità Made in Italy - certificata Rws (Responsible Wool Standard) e mulesing free – e realizzata nel pieno rispetto di ambiente e animali. Una palette di colori autunnali ed un filato dalla mano morbidissima, che riprendono la forma ampia delle fronde e le tonalità di foglie e corteccia degli alberi che l’organizzazione protegge e rigenera. La collezione in edizione limitata sarà disponibile nei negozi Ksnti e parte del ricavato di ogni singolo capo venduto sarà devoluto alla Fondazione per contribuire ai progetti in corso e futuri.

L’incontro tra Kristina Ti e Fondazione Sylva nasce in maniera naturale grazia alla condivisione di valori e dall’amicizia che lega da anni il fondatore Luigi de Vecchi e Cristina Tardito: "Questo progetto nasce dall'incontro di natura e creatività - afferma la direttrice creativa di Kristina Ti -. Abbiamo voluto creare un capo che non solo esprimesse bellezza e qualità, ma che avesse anche un impatto positivo, sostenendo una causa di grande valore".

La capsule collection sarà presentata nello store torinese circondata da un allestimento 'segreto', intitolato 'Secret Woo'", che promette di immergere i visitatori in un'atmosfera sensoriale unica. Le fotografie di Loredana Nemes, che ritraggono alberi come simbolo dell’equilibrio fragile tra uomo e ambiente, accompagneranno i capi, creando un dialogo tra arte e moda sostenibile.