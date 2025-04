Made in Italy, un francobollo ordinario per Talarico Cravatte

Artigianalità, tradizione sartoriale e materiali pregiati: il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dedicato un francobollo ordinario a Talarico Cravatte, "simbolo di eccellenza ed eleganza nel panorama del Made in Italy" e marchio che "incarna la tradizione sartoriale napoletana". La cerimonia di emissione si è tenuta oggi. Un evento, parte della serie dedicata al settore tessile Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy, che ha visto la presenza del ministro Adolfo Urso e di personalità dal mondo istituzionale e imprenditoriale.

"Siamo estremamente onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’emissione di un francobollo ordinario dedicato a Talarico Cravatte celebra non solo la nostra eccellenza artigianale, ma anche il profondo legame con la tradizione sartoriale italiana. Ogni nostra creazione, realizzata con passione e dedizione, racconta la storia di una famiglia che da generazioni si impegna a esaltare la qualità e l’innovazione del Made in Italy. Questo riconoscimento rafforza la nostra convinzione nel valore dell’artigianato e ci spinge a continuare a portare l’eccellenza italiana nel mondo”, ha dichiarato Maurizio Talarico, founder di Talarico Cravatte.

"Con un fatturato di quattro milioni di euro, il Gruppo, composto da società italiane e estere - si legge in una nota -, ha registrato una crescita annua di oltre il 24% anche grazie ai proventi dell’e-commerce che ha raggiunto la quota di oltre quattrocentomila euro annui. Questi risultati testimoniano la tendenza positiva del ritorno all’artigianato e l’importanza del Made in Italy nel panorama internazionale. Con quasi 30 dipendenti in Italia e una forte identità familiare, grazie al contributo diretto di Tiziano e Sveva Talarico, l’azienda si prepara a una crescita internazionale, verso mercati emergenti come l’Argentina. Dal 2014 a oggi, inoltre, le cravatte e i foulard Talarico sono stati scelti come omaggi istituzionali in occasione di vertici e incontri internazionali, rafforzando il prestigio del brand a livello globale. Durante il G7 di Borgo Egnazia, la Presidente Giorgia Meloni ha scelto Talarico come Partner Ufficiale per i doni ai Capi di Stato".