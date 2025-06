Mariotto: "Onore sfilare per Corri la Vita Onlus, a sostegno lotta cancro al seno

Guillermo Mariotto parteciperà il 19 giugno (ore 18), in occasione di Pitti Immagine Uomo, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, ad 'Heritage', la sfilata-evento di 'Corri la Vita Onlus', ideata e promossa dalla stilista Chiara Boni, che ha dato vita, insieme a Maria Rosaria Frescobaldi e Silvia Orsi Bertolini, a un evento straordinario in cui arte, moda e solidarietà̀ si fondono per sostenere la lotta contro il tumore al seno, per migliorare la qualità di vita dei pazienti.

La capsule d’archivio presentata da Guillermo Mariotto si ispira alle tradizioni artistiche e culturali italiane, unendo eleganza e innovazione. Durante la serata, i partecipanti avranno l’opportunità di ammirare abiti unici, frutto della creatività e della maestria artigianale della maison.

"Partecipare a un evento così significativo è per noi un onore - afferma Guillermo Mariotto - Crediamo fermamente nell'importanza della solidarietà e siamo felici di sostenere 'Corri la Vita' nella sua missione di fare la differenza nella vita di molte persone."