Nel complesso mosaico di lasciti e disposizioni che emergono dal testamento di Giorgio Armani, accanto ai familiari e al compagno di una vita Leo Dell’Orco, spunta un nome meno noto al grande pubblico: Michele Morselli, amministratore delegato della società immobiliare del gruppo.

Diversamente da figure come il direttore finanziario Daniele Ballestrazzi o il direttore operativo Giuseppe Marsocci, protagonisti della macchina del business moda, Morselli si è distinto in un ambito differente: la gestione del patrimonio immobiliare di Armani. Ville di pregio sparse tra Saint-Tropez, Pantelleria, Antigua, Broni e New York fanno parte del perimetro affidato a L’Immobiliare Srl, la società di cui è a capo. Un ruolo lontano dalle passerelle, ma vicino allo stilista.

Il testamento rivela la gratitudine nei suoi confronti. A Morselli sono andati: 100 mila azioni EssilorLuxottica, colosso dell’occhialeria con cui Armani aveva da tempo una partnership; due consistenti tranche di Btp; una quota della collezione di fossili accumulata da Armani, equamente divisa con Dell’Orco; alcuni beni personali, come i curiosi “tavolini in legno effetto pesce” citati nelle disposizioni.

Oltre ai valori finanziari, Armani ha concesso a Morselli e alla sua famiglia la possibilità di utilizzare lo yacht per due settimane all’anno, nonché di soggiornare in alcune residenze di proprietà del gruppo. Altra piccola curiosità che si legge tra le carte: l'onere di far sì che "Michele Morselli, ove disponibile, continui a far parte dei Consiglio di amministrazione delle società delle quali fa parte con attribuzione dei medesimi poteri..". (di Andrea Persili)

