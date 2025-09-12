circle x black
Cerca nel sito
 

Michele Morselli: chi è il nome a sorpresa nel testamento di Armani

Michele Morselli: chi è il nome a sorpresa nel testamento di Armani
12 settembre 2025 | 15.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel complesso mosaico di lasciti e disposizioni che emergono dal testamento di Giorgio Armani, accanto ai familiari e al compagno di una vita Leo Dell’Orco, spunta un nome meno noto al grande pubblico: Michele Morselli, amministratore delegato della società immobiliare del gruppo.

Diversamente da figure come il direttore finanziario Daniele Ballestrazzi o il direttore operativo Giuseppe Marsocci, protagonisti della macchina del business moda, Morselli si è distinto in un ambito differente: la gestione del patrimonio immobiliare di Armani. Ville di pregio sparse tra Saint-Tropez, Pantelleria, Antigua, Broni e New York fanno parte del perimetro affidato a L’Immobiliare Srl, la società di cui è a capo. Un ruolo lontano dalle passerelle, ma vicino allo stilista.

Il testamento rivela la gratitudine nei suoi confronti. A Morselli sono andati: 100 mila azioni EssilorLuxottica, colosso dell’occhialeria con cui Armani aveva da tempo una partnership; due consistenti tranche di Btp; una quota della collezione di fossili accumulata da Armani, equamente divisa con Dell’Orco; alcuni beni personali, come i curiosi “tavolini in legno effetto pesce” citati nelle disposizioni.

Oltre ai valori finanziari, Armani ha concesso a Morselli e alla sua famiglia la possibilità di utilizzare lo yacht per due settimane all’anno, nonché di soggiornare in alcune residenze di proprietà del gruppo. Altra piccola curiosità che si legge tra le carte: l'onere di far sì che "Michele Morselli, ove disponibile, continui a far parte dei Consiglio di amministrazione delle società delle quali fa parte con attribuzione dei medesimi poteri..". (di Andrea Persili)

.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giorgio Armani Morselli testamento
Vedi anche
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza